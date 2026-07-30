Πέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους από τους σαρωτικούς ανέμους που έπληξαν τη Βραζιλία και προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Τα δύο από τα θύματα καταγράφηκαν στην περιοχή Σάντα Τερέζα του Ρίο ντε Τζανέιρο όταν καταπλακώθηκαν από τοίχο που υποχώρησε λόγω των ανέμων που έφτασαν έως και τα 124χλμ./ώρα, με κάμερα ασφαλείας να καταγράφει τη στιγμή της τραγωδίας.
Άλλοι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν καταπλακώθηκαν από δέντρα – ο ένας πεζός και ο άλλος μέσα σε αυτοκίνητο – ενώ ο πέμπτος νεκρός είναι ένας ψαράς η βάρκα του οποίου αναποδογύρισε από τους ισχυρούς ανέμους.
Σε άλλα βίντεο έχουν καταγραφεί δεξαμενές να ξεριζώνονται από ταράτσες κτηρίων και να πέφτουν στον δρόμο αλλά και σκαλωσιές που ξηλώθηκαν από τους ανέμους.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία του Ρίο, περισσότερα από 90 δέντρα έπεσαν λόγω των ισχυρών ριπών ανέμου. Πολλές περιοχές της πόλης βυθίστηκαν στο σκοτάδι από διακοπές ρεύματος, πριν τελικά αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση.
«Επικρατεί το απόλυτο χάος», ανέφερε η 53χρονη διαχειρίστρια κτιρίου Πάουλα Ρουμπίμ, καθώς ολόκληρος ο δρόμος είχε αποκλειστεί από την κυκλοφορία, διαμαρτυρόμενη παράλληλα πως «το μετρό είχε παραλύσει».
Οι ριπές των ανέμων ξέσπασαν εν μέσω μιας θερμής, ηλιόλουστης ημέρας. Βίντεο αποτύπωσαν τη μαζική αποχώρηση του κόσμου από τις παραλίες Ιπανέμα και Κοπακαμπάνα, καθώς οι ισχυροί άνεμοι σήκωναν σύννεφα άμμου και παρασύραν ομπρέλες και ξαπλώστρες.