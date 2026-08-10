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Ο ποδοσφαιριστής έπεσε σε κενό πίσω από τις διαφημιστικές πινακίδες που οδηγούσε στο τούνελ των αποδυτηρίων.

Παρά την πτώση του, ο παίκτης συνέχισε προσωρινά το παιχνίδι αλλά αντικαταστάθηκε στο δεύτερο ημίχρονο λόγω των προβλημάτων που προκάλεσε ο τραυματισμός του.

Μετά από έλεγχο μέσω του συστήματος VAR, το τέρμα που πέτυχε ο αθλητής ακυρώθηκε επίσημα ως οφσάιντ.

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Έναν πανηγυρισμό που δύσκολα θα ξεχάσει έκανε ο Βραζιλιάνος αμυντικός Τζάσι της Κοριτίμπα, όταν πίστεψε ότι είχε πετύχει γκολ απέναντι στην Τσαπεκοένσε. Ο 29χρονος πήδηξε προς τις εξέδρες για να πανηγυρίσει μαζί με τους οπαδούς, όμως αντί να βρεθεί δίπλα τους… εξαφανίστηκε μέσα σε ένα τούνελ, τραυματίστηκε και τελικά διαπίστωσε ότι το γκολ είχε ακυρωθεί!

Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο παιχνίδι των δύο ομάδων για το πρωτάθλημα Βραζιλίας. Ο Τζάσι πήρε την μπάλα, την έβαλε κάτω από τη φανέλα του και κατευθύνθηκε προς την εξέδρα των φίλων της Κοριτίμπα, θεωρώντας ότι είχε διαμορφώσει το σκορ.

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Μόνο που πίσω από τις διαφημιστικές πινακίδες υπήρχε ένα μεγάλο άνοιγμα που οδηγούσε στο τούνελ των αποδυτηρίων. Ο ποδοσφαιριστής δεν το αντιλήφθηκε και, μόλις πήδηξε, βρέθηκε στο κενό, με τους φιλάθλους να τον βλέπουν να χάνεται από το οπτικό τους πεδίο.

Εξαφανίστηκε στο τούνελ, τραυματίστηκε και το γκολ… ακυρώθηκε

Για λίγα δευτερόλεπτα κανείς δεν γνώριζε τι είχε συμβεί. Ο Τζάσι εμφανίστηκε ξανά πεσμένος στο έδαφος, σηκώθηκε σχεδόν αμέσως και, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, συνέχισε τον πανηγυρισμό του μαζί με τους οπαδούς.

Ωστόσο, η πτώση είχε συνέπειες. Ο αμυντικός κατάφερε να ολοκληρώσει το πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο μέρος αντικαταστάθηκε, καθώς αντιμετώπισε πρόβλημα που φέρεται να συνδέεται με την πτώση.

A Coritiba player scored away at Chapecoense in the Brazilian Serie A last night and jumped over the advertising board to celebrate, only to fall down a hole and injure himself… 🫣



After all that, the goal was disallowed too… 😭 pic.twitter.com/RBJriH2VkB — Football Away Days (@FBAwayDays) August 9, 2026

Και η μεγαλύτερη απογοήτευση ήρθε λίγο αργότερα: το γκολ για το οποίο ο Τζάσι είχε κάνει όλο αυτόν τον απίστευτο πανηγυρισμό δεν μέτρησε ποτέ. Μετά από έλεγχο του VAR, το τέρμα ακυρώθηκε για οφσάιντ.

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Έτσι, ο Βραζιλιάνος κατέληξε να τραυματιστεί πανηγυρίζοντας ένα γκολ που τελικά… δεν καταγράφηκε ποτέ στο σκορ.

Δεν ήταν η πρώτη φορά στο συγκεκριμένο γήπεδο

Το ακόμη πιο απίστευτο είναι ότι δεν πρόκειται για πρωτοφανές περιστατικό στο Estádio Major Antônio Couto Pereira, στην Κουριτίμπα.

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Το 2014, ο πρώην ποδοσφαιριστής της Κοριτίμπα Τζόελ είχε κάνει κάτι παρόμοιο, πηδώντας πάνω από τις διαφημιστικές πινακίδες και καταλήγοντας στο ίδιο τούνελ.

Τότε, πάντως, το άνοιγμα ήταν καλυμμένο με ένα μουσαμά, ενώ σε βίντεο από το περιστατικό φαίνεται μάλιστα άνθρωπος του γηπέδου να επιχειρεί να τον προειδοποιήσει πριν από το… μοιραίο άλμα.

😳 Gol sevinci kabusa dönüştü!



Jacy Maranhão, golünü kutlamak için reklam panolarından atlarken soyunma odası tüneline düştü. Yaşadığı düşüş sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Jacy’nin golü ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. ❌⚽️



Üstelik 2014 yılında Joel de… pic.twitter.com/GMZdt0K6H4 Advertisement August 9, 2026