Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένας 47χρονος βοηθός σερίφη απήγαγε και δολοφόνησε τη σύντροφό του το βράδυ της Δευτέρας, προτού αυτοκτονήσει μέσα σε ενοικιαζόμενο όχημα.

Το θύμα πρόλαβε να ζητήσει από τα δύο ανήλικα παιδιά της να εισέλθουν στο σπίτι και να καλέσουν τις αρχές για βοήθεια.

Οι αστυνομικές δυνάμεις εντόπισαν το όχημα σε απόσταση δέκα χιλιομέτρων, όπου βρήκαν και τους δύο εμπλεκόμενους νεκρούς με τραύματα από πυροβολισμούς.

Τα δύο παιδιά βρίσκονται πλέον υπό τη φροντίδα του βιολογικού τους πατέρα, ενώ ο σερίφης της περιοχής χαρακτήρισε ασυγχώρητες τις πράξεις του δράστη.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (10/8) στη Φλόριντα, όταν μια μητέρα 2 παιδιών απήχθη και δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της, βοηθό σερίφη, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Όπως αναφέρουν οι Αρχές, ο 47χρονος βοηθός σερίφη του Γραφείου Σερίφη της Κομητείας Πινέλας, Τρόι Σάβετζ, περίμενε στον κήπο μπροστά από το σπίτι της συντρόφου του στο Χάντσον. Εκείνη είχε μόλις επιστρέψει από την παραλία μαζί με τα 2 παιδιά της, ηλικίας 9 και 12 ετών. Οι δύο τους είχαν μία «ταραχώδη» σχέση, καθώς κάποιες φορές χώριζαν, ενώ κάποιες άλλες τα έβρισκαν και πάλι.

Advertisement

Advertisement

«Η μαμά σας σας κοιτάζει από τον ουρανό και είναι τόσο περήφανη για εσάς»

Όταν η μητέρα άρχισε να τσακώνεται με τον Σάβετζ για μια τηλεόραση που ήθελε πίσω, φέρεται να είπε στα παιδιά της να τρέξουν μέσα στο σπίτι προκειμένου να σωθούν και να καλέσουν βοήθεια. Στη συνέχεια, ο βοηθός σερίφη άρπαξε το τηλέφωνο της πανικοβλημένης συντρόφου του, την ώρα που εκείνη προσπαθούσε να καλέσει βοήθεια, ανέφερε ο σερίφης της κομητείας Πάσκο, Κρις Νόκκο, ο οποίος υπογράμμισε πως ήθελε τα παιδιά της νεκρής γυναίκας να γνωρίζουν πόσο προτεραιότητα έδινε στην ασφάλειά τους. «Ακούσαμε την ηχογράφηση της κλήσης στο 911 και γνωρίζουμε ότι η μητέρα σας σας είπε να πάτε μέσα, να σώσετε τις ζωές σας και να καλέσετε το 911».

«Η μαμά σας σας κοιτάζει από τον ουρανό και είναι τόσο περήφανη για εσάς… Εσείς οι δύο κάνατε το σωστό, κάνατε ακριβώς αυτό που ήθελε η μαμά σας να κάνετε».

Η Αστυνομία έσπευσε στο σπίτι της γυναίκας γύρω στις 5:30 μ.μ., αλλά εκείνη και ο Σάβετζ, για τον οποίο γνώριζαν ότι ήταν οπλισμένος, είχαν ήδη φύγει. Απήγαγε τη μητέρα με ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, το οποίο οι Αρχές εντόπισαν περίπου 10 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι δύο ώρες αργότερα. Μέσα στο αυτοκίνητο, βρήκαν τον βοηθό σερίφη και τη γυναίκα νεκρούς με τραύματα από πυροβολισμούς.

«Προετοιμάζονται για μια θλιβερή ζωή χωρίς τη μητέρα τους»

Ο Νόκκο σημείωσε ότι τα δύο παιδιά της βρίσκονται πλέον υπό τη φροντίδα του βιολογικού τους πατέρα. «Αυτά τα δύο παιδιά θα έπρεπε να ξεκινούν αυτή την εβδομάδα προετοιμαζόμενα για το σχολείο. Αλλά αυτό για το οποίο προετοιμάζονται τελικά είναι μια θλιβερή ζωή χωρίς τη μητέρα τους»

Ο Κρις Σάβατζ εργαζόταν στο Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Πινέγιας για 14 χρόνια και είχε τοποθετηθεί στη ναυτική μονάδα, όπως δήλωσε ο Σερίφης της Κομητείας, Μπομπ Γκαλτιέρι..

Καταδίκασε τις πράξεις του Σάβετζ τη Δευτέρα το βράδυ, χαρακτηρίζοντας αυτό που έκανε «ασυγχώρητο». «Τη στιγμή που αυτός ο άνθρωπος διέπραξε ένα έγκλημα, έπαψε να είναι αξιωματικός επιβολής του νόμου. Ήταν εγκληματίας».