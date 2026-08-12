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Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο κατά συρροή εγκληματίας Σάιμον Λέβι που δολοφόνησε δύο ιερόδουλες στο Λονδίνο και είχε επιτεθεί προηγουμένως και σε άλλες γυναίκες. Ο ίδιος αφού είχε αφεθεί στην αρχή ελεύθερος, κακοποίησε σεξουαλικά πέντε γυναίκες μέσα σε τρένα στο Λονδίνο, μέχρι που σκότωσε και μία άλλη γυναίκα, πέντε μήνες αργότερα.

Ο 40χρονος Βρετανός κρίθηκε ένοχος για τις δολοφονίες της Καρμένσα Βαλένσια-Τρουχίγιο τον Μάρτιο του 2025 και της Σέριλ Γουίλκινς, τον Αύγουστο του 2025, καθώς και για τον βιασμό και την επίθεση σε μια τρίτη γυναίκα, τον Ιανουάριο του ίδιου έτους.

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BREAKING: Serial sex attacker Simon Levy has been handed a whole life order for murdering two women and raping a third.



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Ο δικαστής Μαρκ Λούκραφτ δήλωσε ότι ο Λέβι είναι «σαφώς κάποιος που εκμεταλλεύεται αδίστακτα τους άλλους για την προσωπική του, σεξουαλική ικανοποίηση», καθώς ανέγνωσε την ποινή του σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αναστολής για τη δολοφονία της Βαλένσια-Τρουχίγιο και της Γουίλκινς.

Καταδικάστηκε επίσης για δύο κατηγορίες βιασμού, πρόκλησης σοβαρής σωματικής βλάβης με πρόθεση και εκούσιου στραγγαλισμού σε μια τρίτη γυναίκα.

Ο Λέβι είχε καταδικαστεί ξεχωριστά τον Φεβρουάριο για σεξουαλική επίθεση σε δέκα γυναίκες σε τρένα του Λονδίνου μεταξύ Οκτωβρίου 2023 και Μαΐου 2025, με έξι από τις επιθέσεις στις αρχές του 2025, και για μία 11η κατηγορία για σεξουαλική επίθεση σε σωφρονιστικό υπάλληλο τον Απρίλιο του 2022.

Οι αστοχίες της αστυνομίας και των εισαγγελικών αρχών που του επέτρεψαν να συνεχίσει να διαπράττει εγκλήματα προκάλεσαν ερωτήματα.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία (Met) αυτοκαταγγέλθηκε στο Ανεξάρτητο Γραφείο Αστυνομικής Διαγωγής (IOPC), επειδή το 2024 «υποβάθμισε» τον Λέβι από σεξουαλικό παραβάτη «υψηλού κινδύνου» σε «μεσαίου κινδύνου».

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«Κατ’ επανάληψη χάθηκαν ευκαιρίες να τον σταματήσουν», δήλωσε ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν.

«Νιώθω αποτροπιασμό για τα εγκλήματά του καθώς και για τις αποτυχίες σε πολλαπλές υπηρεσίες που θα μπορούσαν να τον είχαν εμποδίσει να βλάψει και τελικά να σκοτώσει περισσότερες γυναίκες», πρόσθεσε.

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