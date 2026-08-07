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Ο δράστης, ο οποίος είχε βαρύ ποινικό μητρώο για επιθέσεις κατά γυναικών, διέπραξε τα εγκλήματα αυτά εντός του 2025.

Η αστυνομία παραδέχτηκε σφάλματα στη διαχείριση της υπόθεσης, καθώς ο Λέβι είχε υποβαθμιστεί σε παραβάτη μεσαίου κινδύνου και αφέθηκε ελεύθερος παρά τις επανειλημμένες συλλήψεις του.

Οι έρευνες στο ψηφιακό υλικό του δράστη αποκάλυψαν εμμονική αναζήτηση πληροφοριών για εγκληματικές πράξεις και περιεχόμενο που σχετίζεται με τον Άντριου Τέιτ.

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Ένοχος για τη δολοφονία δύο ιερόδουλων και τον βιασμό μίας τρίτης κρίθηκε από το δικαστήριο Old Bailey του Λονδίνου ο 40χρονος σεξουαλικός εγκληματίας Σάιμον Λέβι που παρακολουθούνταν από τη Μητροπολιτική Αστυνομία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δίκης, ο Λέβι δολοφόνησε την 53χρονη Κάρμενθα Βαλένθια-Τρουχίγιο τον Μάρτιο του 2025, ενώ πέντε μήνες αργότερα αφαιρέσε τη ζωή της 39χρονης Σέριλ Ουίλκινς.

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Παράλληλα, ο 40χρονος κρίθηκε ένοχος για τον βιασμό μιας τρίτης γυναίκας τον Ιανουάριο του 2025 —πριν από τις δύο δολοφονίες— στον ίδιο χώρο στάθμευσης στην περιοχή του Τότεναμ όπου αργότερα εντοπίστηκε νεκρή η Σέριλ Ουίλκινς, αναφέρει το BBC.

🚨 UK: Serial Sex Offender Convicted of Double Murder and Rape



A London jury has found Simon Levy, 40, guilty of murdering two women and raping a third after targeting vulnerable victims in secluded areas of the capital.



🔴 Levy murdered Carmenza Valencia-Trujillo (53) in March… pic.twitter.com/WcSHNGapx8 August 7, 2026

Όπως αποκαλύφθηκε στο δικαστήριο, ο Λέβι είχε βαρύ ποινικό μητρώο με σειρά καταδικών για επιθέσεις εναντίον γυναικών που χρονολογούνται από τον Ιούλιο του 2018, μεταξύ των οποίων και μια επίθεση κατά σωφρονιστικού υπαλλήλου το 2022.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία (Met) αυτοκαταγγέλθηκε στο Ανεξάρτητο Γραφείο Αστυνομικής Διαγωγής (IOPC), επειδή το 2024 «υποβάθμισε» τον Λέβι, από σεξουαλικό παραβάτη «υψηλού κινδύνου» σε «μεσαίου κινδύνου».

Σύμφωνα με τη Met, η νεκροψία-νεκροτομή της Βαλένσια-Τρουχίγιο δεν κατέληξε σε κάποια βέβαιη αιτία θανάτου και έτσι ο Λέβι αφέθηκε ελεύθερος επειδή η αστυνομία δεν μπορούσε να αποδείξει ότι επρόκειτο για εγκληματική ενέργεια.

Ο Λέβι είχε συλληφθεί το 2024 και στις αρχές του 2025 από την Αστυνομία Μεταφορών (BTP) για επιθέσεις σε γυναίκες μέσα σε τρένα, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση – ακόμη και αφού θεωρήθηκε ύποπτος για τη δολοφονία της 53χρονης.

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Η εκπρόσωπος της εισαγγελίας Λίζα Ράμσαραν δήλωσε ότι «οι πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση» δεν παρασχέθηκαν στο δικαστήριο, παραδεχόμενη όμως ότι οι ενέργειες των αρχών δεν ανταποκρίνονταν στα πρότυπα που προσδοκά το κοινό και οι οικογένειες των θυμάτων.

Ο αναπληρωτής Αρχηγός της BTP Τσάρλι Ντόιλ παραδέχτηκε και αυτός ότι η αρχική έρευνα δεν διεξήχθη αρκετά γρήγορα, όμως πλέον οι διαδικασίες έχουν τροποποιηθεί ώστε «οι καθ’ υποτροπή παραβάτες να αντιμετωπίζονται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα».

Ο Λέβι είχε καταδικαστεί τον Φεβρουάριο, σε άλλη δίκη, για σεξουαλική επίθεση σε 10 γυναίκες μέσα σε τρένα του Λονδίνου. Κρίθηκε επίσης ένοχος για μια άλλη επίθεση, σε μια σωφρονιστική υπάλληλο, τον Απρίλιο του 2022, αφού είχε φυλακιστεί για άλλη επίθεση, το 2018.

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Το ψηφιακό αποτύπωμα

Στη δημοσιότητα ήρθαν τα στοιχεία για τις διαδικτυακές δραστηριότητες του 40χρονου. Όπως προκύπτει από την έρευνα της αστυνομίας, ο Λέβι παρακολουθούσε τον αμφιλεγόμενο influencer Άντριου Τέιτκαι αναζητούσε ειδήσεις για βιασμούς και δολοφονίες την περίοδο που σκότωσε δύο γυναίκες και επετέθη βίαια σε μία τρίτη, σύμφωνα με δημοσίευμα του Independent.

Ο 40χρονος ήταν άνεργος με προβλήματα όρασης, που ζούσε με τη μητέρα του στο Τότεναμ του βόρειου Λονδίνου. Μετά τη σύλληψή του, η αστυνομία κατέσχεσε τον υπολογιστή του, αναλύοντας εξονυχιστικά σχεδόν 100.000 στοιχεία (ιστορικό περιήγησης, αναζητήσεις στη Google, εικόνες).

Μεταξύ Οκτωβρίου 2024 και Σεπτεμβρίου 2025, ο Λέβι αναζητούσε συχνά πληροφορίες για τον Άντριου Τέιτ και τον Ντόναλντ Τραμπ, παρακολουθούσε ειδησεογραφικές ιστοσελίδες για υποθέσεις δολοφονιών και αναζητούσε ονόματα εγκληματιών, τενίστες, χαρακτήρες κόμικς και ταινίες.

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Παράλληλα, οι αναζητήσεις του αποκάλυψαν προσωπικές και ερωτικές ανασφάλειες, με ερωτήματα όπως «αν μπορείς να βρεις την αγάπη στο Καρναβάλι του Νότινγκ Χιλ», «γιατί δεν μπορώ να βρω το κατάλληλο άτομο για γάμο» και «γιατί να σε προδώσει η κοπέλα σου».

Λίγες ημέρες πριν βιάσει μια γυναίκα κοντά στο σπίτι του τον Ιανουάριο του 2025, ο Λέβι είχε ψάξει στο διαδίκτυο σχετικά με την άρνηση πληρωμής σε συνοδό (escort). Στην κατάθεσή της, το θύμα ανέφερε ότι ο Λέβι της προσέφερε χρήματα για σεξ, αλλά στη συνέχεια αθέτησε τη συμφωνία και της επιτέθηκε βίαια, σπάζοντάς της την κλείδα.

Όπως αποκαλύφθηκε, ως καταδικασμένος εγκληματίας, ο Λέβι βρισκόταν σε συχνή επαφή με τις αρχές. Σε συνέντευξη με την υπηρεσία επιτήρησης (probation) το 2024, είχε παραδεχθεί ότι δεν είχε καμία απολύτως σχέση με γυναίκα από το 2023, με μοναδική εξαίρεση τη μητέρα του.

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Με πληροφορίες από BBC, Independent

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