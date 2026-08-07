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Εργαζόμενοι ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας κατέγραψαν έξι πτήσεις drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ η στρατιωτική αστυνομία εντόπισε ένα μεγάλο τηλεκατευθυνόμενο σκάφος.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν το περιστατικό, το οποίο συνέβη λίγες ημέρες μετά τον εντοπισμό άλλων drones με εκρηκτικά κοντά σε αεροπλάνα στη Γερμανία.

Οι εγκαταστάσεις στο Μεχέρνιχ αποτελούν κρίσιμο κόμβο συντήρησης και επισκευής αντιαεροπορικών συστημάτων, καλύπτοντας μια πολύ μεγάλη έκταση.

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Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι γερμανικές Αρχές καθώς άγνωστης ταυτότητας drones εντοπίστηκαν πάνω από τις εγκαταστάσεις της Bundeswehr (γερμανικές ένοπλες δυνάμεις) στο Μεχέρνιχ της Βόρειας Ρήνου-Βεστφαλίας. Εκεί στεγάζεται μια σημαντική αποθήκη όπλων και ανταλλακτικών, καθώς και εγκαταστάσεις επισκευής για τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot, σύμφωνα με τη Sueddeutsche Zeitung.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι εργαζόμενοι ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας κατέγραψαν έξι πτήσεις drones μεταξύ το βράδυ της Πέμπτης και το πρωί της Παρασκευής, ειδοποιώντας αμέσως την αστυνομία. Νωρίς το πρωί της Παρασκευής, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν επίσης ένα μεγάλο drone που έκανε για λίγο κύκλους πάνω από τις εγκαταστάσεις.

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Η στρατιωτική αστυνομία υποπτεύεται ότι το drone ήταν μοντέλο Fly-380 VTOL, το οποίο χαρακτηρίζεται από άνοιγμα φτερών έως και 3,80 μέτρα. Το συγκεκριμένο drone είναι ικανό να αναπτύξει ταχύτητες έως και 150 χλμ/ώρα, ενώ διαθέτει εμβέλεια περίπου 400 χιλιομέτρων.

Αναφορικά με το δεύτερο περιστατικό τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η βόμβα ήταν κατασκευασμένη από PETN (νιτρικός πενταερυθρίτης, ένα από τα πιο ισχυρά εκρηκτικά) και πλαστικό εκρηκτικό semtex. Το δεύτερο ήταν το εκρηκτικό που εξερράγη μέσα στο «Pan Am 103» πάνω από το Λόκερμπι της Σκωτίας το 1988, στοιχίζοντας τη ζωή στους 259 επιβαίνοντες. Αλλά η βόμβα που ήταν πάνω στο drone δεν εξερράγη, επειδή ο πυροκροτητής ήταν ελαττωματικός.

Η γερμανική εφημερίδα, η Leipziger Volkszeitung, ανέφερε ότι η αστυνομία ανακάλυψε έως και 800 γραμμάρια εκρηκτικών. Αυτό θα ήταν «αρκετό για να προκαλέσει σημαντική ζημιά» σε ένα αεροπλάνο, σύμφωνα με τον ειδικό σε εκρηκτικά στο Πανεπιστήμιο Κράνφιλντ, Τρέβορ Λόρενς κυρίως επειδή «τα αμαξώματα των αεροπλάνων είναι εξωφρενικά λεπτά, συχνά αποτελούνται από μόλις τρία χιλιοστά αλουμινίου».

Bundeswehrstandort in Mechernich: Zwei Drohnen über Militärstützpunkt in NRW gesichtet https://t.co/eMO02S4h0E — ntv Nachrichten (@ntvde) August 7, 2026

Η Διοίκηση Επιχειρήσεων της Bundeswehr επιβεβαίωσε το περιστατικό, αναφέροντας ότι παρατηρήθηκαν τουλάχιστον δύο drones πάνω από τη στρατιωτική βάση.

Όπως υπογραμμίζει η Sueddeutsche Zeitung, η βάση του Μεχέρνιχ χαρακτηρίζεται ως «ναυπηγείο των Patriot» λόγω των εκτεταμένων εγκαταστάσεων συντήρησης και επισκευής που διαθέτει, ενώ η αποθήκη όπλων και ανταλλακτικών καλύπτει έκταση περίπου 30.000 τετραγωνικών μέτρων, αναφέρει το TASS.

Οι πτήσεις των drone έρχονται λίγα εικοτετράωρα μετά τη σύγκρουση drone που έφερε εκρηκτικά με αεροπλάνο cargo στη Γερμανία και τον εντοπισμό ενός δεύτερου drone με εκρηκτικά κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροπλάνο Antonov στο αεροδρόμιο της Λειψίας.