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Η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν υπέγραψαν συμφωνία κοινής άμυνας την Παρασκευή, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν.

Με το «Σύμφωνο Κοινής Άμυνας της Μέκκας» οι τρεις χώρες επιδιώκουν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στον τομέα της ασφάλειας εν μέσω αυξημένων εντάσεων και πολέμου στη Μέση Ανατολή.

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Η συμφωνία, που υπεγράφη στη Μέκκα, λέει πως οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση σε κάποια από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων τους, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Τούρκος αξιωματούχος είπε ότι το σύμφωνο έχει ξεκάθαρα αμυντικό χαρακτήρα και αποτελεί δέσμευση για αμοιβαία στήριξη μόνο για άμυνα. Τόνισε πως δεν στοχεύει κάποιον συγκεκριμένα και είναι ανοιχτό και σε άλλες χώρες της περιοχής. Επίσης, δεν αντικαθιστά ούτε καταργεί άλλες υπάρχουσες διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες των χωρών αυτών με άλλα κράτη ή οργανισμούς.

Το Ιράν και δυνάμεις που πρόσκεινται σε αυτό εξαπολύουν επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας και άλλων χωρών του Κόλπου, εμποδίζοντας τις μεταφορές και προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην αγορά ενέργειας, από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ του επιτέθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου. Και οι τρεις χώρες εκφράζουν προβληματισμούς για αυτό που χαρακτηρίζουν ως επιθετικότητα τόσο από το Ιράν όσο και από το Ισραήλ.

«Ο πολιτικός συμβολισμός της συνόδου είναι σημαντικός. Τρεις από τις χώρες με τη μεγαλύτερη επιρροή στον μουσουλμανικό κόσμο συγκλίνουν σε μια στιγμή αυξημένης αβεβαιότητας, επιδεικνύοντας μια αυξανόμενη προθυμία μεταξύ περιφερειακών και μεσαίων δυνάμεων να συντονίζονται πιο στενά σε θέματα ασφαλείας» είπε ο Αμπντουλαζίζ Σαγκέρ, πρόεδρος του Gulf Research Center, think tank με έδρα στη Σαουδική Αραβία.

«Αν θεσμοθετηθεί και μεταφραστεί σε συμπαγή συνεργασία, το τριμερές πλαίσιο θα μπορούσε να ενισχύσει το συλλογικό διπλωματικό και αμυντικό βάρος των τριών χωρών ενώ συμβάλλουν στην ανάδυση μιας πιο περιφερειακά ωθούμενης αρχιτεκτονικής ασφαλείας» πρόσθεσε ο Σαγκέρ.

Η Τουρκία έχει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ, η Σαουδική Αραβία είναι η ισχυρότερη χώρα του Κόλπου, κατέχει τους ιερότερους χώρους του Ισλάμ και είναι μεταξύ των κορυφαίων εξαγωγέων πετρελαίου του κόσμου, ενώ το Πακιστάν είναι η μόνη μουσουλμανική χώρα με πυρηνικά όπλα.

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Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ, συνοδευόμενος από τον στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, έκανε το προσκύνημα της «Ούμρα» στη Μέκκα πριν την άφιξη του Τούρκου προέδρου Ερντογάν. Οι δύο ηγέτες συνάντησαν τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν της Σαουδικής Αραβίας, η οποία έχει δεχτεί επανειλημμένα επιθέσεις από το Ιράν, καθώς και από τους Χούθι της Υεμένης και σιιτικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ.

Όπως αναφέρει ο Μανσούρ Αχμέντ του Strategic and Defence Studies Centre του Australian National University, το Πακιστάν και η Τουρκία φέρνουν στο «τραπέζι» τις ισχυρές αμυντικές βιομηχανίες τους, ενώ οι Σαουδάραβες μπορούν να συμβάλουν με τις τεχνολογικές δαπάνες. Πάντως, πρόσθεσε πως το σύμφωνο μάλλον θα δεν περιλαμβάνει το στοιχείο του πακιστανικού πυρηνικού οπλοστασίου, το οποίο είναι εστιασμένο στην απειλή από την Ινδία.

Το Πακιστάν παρέχει εδώ και δεκαετίες εκπαίδευση και τεχνική βοήθεια στις σαουδαραβικές ένοπλες δυνάμεις, ενώ η Τουρκία και το Πακιστάν έχουν συνεργαστεί σε πολλούς τομείς, περιλαμβανομένων των πολεμικών πλοίων και των εκπαιδευτικών αεροσκαφών. Το 2023 το Ριάντ υπέγραψε συμφωνία για αγορά τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

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Οι πρώτες δηλώσεις του Ριάντ

Σαουδάραβας αξιωματούχος δήλωσε σήμερα ότι η αμυντική συμφωνία που υπογράφηκε με την Τουρκία και το Πακιστάν δεν συνδέεται με «πυρηνικές φιλοδοξίες» και «δεν συνιστά απειλή για καμιά χώρα της περιοχής».

«Η συμφωνία δεν έχει στόχο τη δημιουργία ενός στρατιωτικού άξονα ούτε ενός σεκταριστικού μπλοκ. Και επίσης δεν συνδέεται με πυρηνικές φιλοδοξίες ή μια κούρσα εξοπλισμών, αλλά αντιθέτως στοχεύει στην ανάπτυξη βιώσιμων ικανοτήτων», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο υφυπουργός αρμόδιος για τη δημόσια διπλωματία Ραγιέντ Κρίμλι προσθέτοντας ότι η συμφωνία αυτή δεν αντιπροσωπεύει «μια κλιμάκωση των εντάσεων» στην περιοχή.

Με πληροφορίες από Reuters

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