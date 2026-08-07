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Τα περί υπογραφής αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας επιβεβαιώνουν πηγές που επικαλούνται διεθνή ΜΜΕ.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν αναχώρησε για τη Σαουδική Αραβία το πρωί, στο πλαίσιο μιας επίσκεψης που είχε ανακοινώθηκε λίγες ώρες πριν, αναφέρει η Daily Sabah, που σημειώνει ότι τουρκικές πηγές τις οποίες επικαλούνται τοπικά ΜΜΕ επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται να υπογραφεί συμφωνία, οι λεπτομέρειες της οποίας δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

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Το AFP μεταδίδει, επικαλούμενο δύο πηγές κοντά στις σαουδαραβικές ένοπλες δυνάμεις και την κυβέρνηση της χώρας, ότι οι τρεις χώρες αναμένεται να υπογράψουν σύμφωνο κοινής άμυνας στη Τζέντα. Η μία πηγή είπε ότι η συμφωνία ήταν υπό συζήτηση εδώ και καιρό, μα πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή επιτάχυναν τις διαδικασίες. Η δεύτερη πηγή είπε ότι η συμφωνία ήταν να υπογραφεί την Παρασκευή.

Υπενθυμίζεται πως η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν υπέγραψαν στρατηγικό σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας τον Σεπτέμβριο του 2025, στο πλαίσιο του οποίου μια επίθεση κατά οποιασδήποτε από τις δύο χώρες θα εκλαμβανόταν και ως επίθεση εναντίον της άλλης. Το Πακιστάν είναι η μόνη μουσουλμανική χώρα που διαθέτει πυρηνικά όπλα.

Με πληροφορίες από Daily Sabah, Hurriyet Daily News