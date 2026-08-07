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Καθώς καύσωνας πλήττει την Κορεατική Χερσόνησο, βορειοκορεατικά ΜΜΕ προτείνουν στους πολίτες της χώρας διάφορα, μεταξύ των οποίων…σκυλόσουπα και κοτόσουπα, προωθώντας την εικόνα του Κιμ Γιονγκ Ουν ως ενός ηγέτη που βιώνει τις κακουχίες στο πλάι του λαού.

Τα κρατικά ΜΜΕ μετέδωσαν την Πέμπτη πως οι θερμοκρασίες άγγιξαν τους 36,7 βαθμούς Κελσίου- το μεγαλύτερο ύψος από τότε που άρχισαν να καταγράφονται στη χώρα. Τα κρατικά ΜΜΕ έχουν δώσει ιδιαίτερη έμφαση στις θερμότερες εβδομάδες του έτους, γνωστές ως «σάμποκ»- τις «σκυλίσιες ημέρες» του καλοκαιριού. Μεταξύ των πιο περίεργων συστάσεων είναι η κατανάλωση σούπας με κρέας σκύλου, καθώς, σύμφωνα με τοπικές πεποιθήσεις, βοηθά στην αντιμετώπιση της ζέστης το καλοκαίρι.

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Σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στις 2 Αυγούστου η εφημερίδα Ροντόνγκ Σινμούν παρουσιάζει συμβουλές γιατρού από νοσοκομείου της Πιονγκγιάνγκ που προτείνει κατανάλωση δροσιστικών τροφών, όπως πεπόνια, αγγούρια κ.α., καθώς και θρεπτικές τροφές, όπως η σούπα με σκυλίσιο κρέας και ο χυλός ψαριού ή κόκκινων φασολιών.

Η εφημερίδα έχει επίσης ειδικό αφιέρωμα στη σούπα με σκυλίσιο κρέας, την οποία παρουσιάζει ως παραδοσιακό καλοκαιρινό φαγητό. Μεταξύ άλλων αναφέρει ένα παλιό γνωμικό που λέει πως «και σκυλόσουπα να πέσει στο πόδι σου τις σκυλίσιες ημέρες του καλοκαιριού, γίνεται φάρμακο». Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο είχε λάβει χώρα νωρίτερα εθνικός διαγωνισμός μαγειρέματος σκυλίσιου κρέατος.

Ακόμη, το κρατικό πρακτορείο KCNA παρουσίασε το σαμγκιετάνγκ, κοτόσουπα με τζίνζενγκ και άλλα πράγματα, αναφέροντας πως στα εστιατόρια της Πιονγκγιάνγκ υπήρχε μεγάλη προσέλευση πελατών που προσπαθούσαν να βρουν τρόπο να αντιμετωπίσουν τη ζέστη.

Πέρα από συμβουλές, τα κρατικά ΜΜΕ προβάλλουν την προθυμία του Κιμ Γιονγκ Ουν να βιώνει τις ίδιες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι απλοί πολίτες. Στη Ροντόνγκ Σινμούν παρουσιαζόταν παλιά (2013) επιθεώρηση σε οικοδομή, όπου υποτίθεται ότι τα ρούχα του είχαν γίνει μούσκεμα από τον ιδρώτα. Όταν αξιωματούχος τον συμβούλεψε να αποφεύγει τέτοια ταξίδια με τέτοιο καιρό, ο ίδιος απάντησε «ακόμα και αν ο καιρός είναι αφόρητα θερμός, οι δουλειές για τον λαό πρέπει να γίνουν».

Παρόλα αυτά δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για το τι κάνει κατά τη διάρκεια του παρόντος καύσωνα.

Με πληροφορίες από Reuters