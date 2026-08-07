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Ο Κουσίνας παραδέχθηκε δημόσια ρατσιστικά κίνητρα, αν και αργότερα ισχυρίστηκε ότι η ανάρτησή του ήταν σαρκαστική και η παρέμβαση οφειλόταν σε κούραση.

Η λιθουανική ομοσπονδία επέβαλε ισόβιο αποκλεισμό στον εμπλεκόμενο, ενώ η τοπική αστυνομία διενεργεί έρευνα για την υπόθεση που ενδέχεται να επισύρει ποινή φυλάκισης.

Η αθλήτρια εξέφρασε έντονο αίσθημα ανασφάλειας, καθώς η παρέμβαση κατά τη διάρκεια της άρσης βαρών έθεσε σε άμεσο κίνδυνο τη σωματική της ακεραιότητα.

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Μια υπόθεση που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια μιας αθλητικής αδικίας προκαλεί διεθνείς αντιδράσεις. Η 29χρονη Σονίτα Μουλούχ, γεννημένη στο Καμερούν και πρωταθλήτρια με τα χρώματα του Βελγίου, επιχειρούσε να γράψει ιστορία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα World Classic Open Powerlifting στη Λιθουανία, όταν άνθρωπος που βρισκόταν δίπλα της για να προστατεύσει τη ζωή και τη σωματική της ακεραιότητα παρενέβη στην προσπάθειά της. (Reuters)

Τα 334,5 κιλά και το γόνατο κάτω από την μπάρα

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Η Μουλούχ επιχειρούσε squat στα 334,5 κιλά, το βαρύτερο που είχε επιχειρήσει ποτέ γυναίκα. Την κρίσιμη στιγμή ο Λιθουανός spotter Ερνέστας Κουσίνας έβαλε το γόνατό του κάτω από την μπάρα. Η παρέμβασή του είχε ως αποτέλεσμα η προσπάθεια να θεωρηθεί αποτυχημένη.

Οι κριτές δεν αντιλήφθηκαν εκείνη τη στιγμή τι ακριβώς είχε συμβεί. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε μέσα από τα βίντεο του αγώνα, ενώ, σύμφωνα με τον πρόεδρο της λιθουανικής ομοσπονδίας Ντομάντας Μπαράουσκας, υλικό φαίνεται να δείχνει τον ίδιο spotter να παρεμβαίνει και σε προσπάθειες άλλων αθλητών, μεταξύ των οποίων και λευκός Σουηδός powerlifter.

«Είμαι ρατσιστής και το έκανα επίτηδες»

Η υπόθεση πήρε εκρηκτικές διαστάσεις όταν ο Κουσίνας εμφανίστηκε στο Instagram να δηλώνει ότι είναι ρατσιστής και ότι ενήργησε σκόπιμα. Η ανάρτηση προκάλεσε κατακραυγή και οδήγησε τη λιθουανική ομοσπονδία να παραπέμψει την υπόθεση στην αστυνομία.

Η αστυνομία της Λιθουανίας διερευνά τόσο το περιεχόμενο της ανάρτησης όσο και όσα συνέβησαν στον αγώνα. Σύμφωνα με το Reuters, η υπόθεση μπορεί να επισύρει ποινή έως δύο χρόνια φυλάκισης.

Ο ίδιος, πάντως, άλλαξε στη συνέχεια εκδοχή. Υποστήριξε στο Reuters ότι η επίμαχη ανάρτηση γράφτηκε πάνω στον θυμό του και σαρκαστικά, για να χλευάσει όσους τον κατηγορούσαν ήδη για ρατσισμό. Ισχυρίστηκε επίσης ότι η παρέμβασή του στην προσπάθεια της Μουλούχ ήταν ακούσια και οφειλόταν στην κούρασή του από τις πολλές ώρες εργασίας στη διοργάνωση.

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Από παγκόσμιο ρεκόρ σε κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού

Το περιστατικό, ωστόσο, έχει και μια πολύ σοβαρότερη διάσταση από την απώλεια ενός πιθανού ρεκόρ ή ενός τίτλου.

Ο spotter βρίσκεται εκεί ακριβώς για να προστατεύει τον αθλητή όταν σηκώνει εκατοντάδες κιλά. Μια λανθασμένη ή εσκεμμένη παρέμβαση μπορεί να προκαλέσει πολύ σοβαρό τραυματισμό.

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Η ίδια η Μουλούχ δήλωσε ότι αισθάνεται πλέον ανασφάλεια, γνωρίζοντας πως ο άνθρωπος που στεκόταν δίπλα της την ώρα που είχε εκατοντάδες κιλά στην πλάτη της μπορεί να ενήργησε εσκεμμένα. Όπως επισήμανε, οι συνέπειες θα μπορούσαν να ήταν τραγικές.

Το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι αρχικά η ίδια είχε υπερασπιστεί τον Κουσίνας, θεωρώντας πως επρόκειτο για ανθρώπινο λάθος και ζητώντας ουσιαστικά να μην γίνει στόχος επιθέσεων. (Brussels Times)

Ισόβιος αποκλεισμός

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Η Ομοσπονδία Powerlifting της Λιθουανίας επέβαλε στον Κουσίνας ισόβιο αποκλεισμό από τις διοργανώσεις της, ενώ η International Powerlifting Federation καταδίκασε τον ρατσισμό και τη ρητορική μίσους.

Η Μουλούχ δεν είναι μια τυχαία αθλήτρια. Είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2024 και έχει κατακτήσει σειρά μεταλλίων σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Ο σύντροφός της, Κριστόφ ντε Κόνινκ, υποστηρίζει ότι χωρίς την επίμαχη παρέμβαση θα μπορούσε να είχε κερδίσει και τον αγώνα στη Λιθουανία. (Reuters)

Η υπόθεση, όμως, έχει πλέον ξεφύγει από το ερώτημα ποια θα έπαιρνε το μετάλλιο. Αφορά κάτι πολύ μεγαλύτερο: αν ένας αθλητής μπορεί να εμπιστεύεται τον άνθρωπο που τοποθετείται δίπλα του για να τον προστατεύσει όταν η ζωή του, κυριολεκτικά, μπορεί να κρέμεται από μια μπάρα εκατοντάδων κιλών.

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