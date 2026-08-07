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Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες μια 53χρονη γυναίκα από τον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στην περιοχή του Γουδί, έπειτα από επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα έπεσε από τον 5ο όροφο της πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί στον ακάλυπτο χώρο του κτιρίου.

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Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα από τον 4ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, οι οποίοι προχώρησαν στην ανάσυρσή της.

Οι πυροσβέστες μετέφεραν την 53χρονη με φορείο από τον ακάλυπτο χώρο και στη συνέχεια παραδόθηκε σε πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, το οποίο την παρέλαβε για τη διακομιδή της.