Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η μετάβαση του παγκόσμιου συστήματος από τη γεωπολιτική του εδάφους στη γεωπολιτική των δικτύων έχει αναδείξει τις χρηματοπιστωτικές υποδομές ως τα πρωτεύοντα πεδία άσκησης ασύμμετρης ισχύος. Αυτό μας οδηγεί στο να εξετάσουμε τη δομική αποσύνδεση από το δυτικοκεντρικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, αναλύοντας την εργαλειοποίηση του SWIFT, την αναδυόμενη αρχιτεκτονική παράκαμψης μέσω ψηφιακών νομισμάτων και τις ευρύτερες στρατηγικές επιπτώσεις για τον άξονα των BRICS και τη Μέση Ανατολή.

Η θεσμική εργαλειοποίηση της αλληλεξάρτησης: Το SWIFT ως ασύμμετρο όπλο

Η παραδοσιακή αντίληψη της γεωοικονομικής ισχύος, εστίαζε αποκλειστικά στον έλεγχο των φυσικών πόρων και των θαλάσσιων οδών εμπορίου. Ωστόσο, η σύγχρονη δικτυοκεντρική κυριαρχία εδράζεται στον απόλυτο έλεγχο των θεσμικών και τεχνολογικών κόμβων. Το διατραπεζικό σύστημα μηνυμάτων SWIFT, το οποίο ιδρύθηκε το 1973 και εξελίχθηκε σε παγκόσμιο μονοπώλιο, αποτελεί το κορυφαίο παράδειγμα αυτού που στη σύγχρονη θεωρία ορίζεται ως «οπλοποιημένη αλληλεξάρτηση». Η αρχιτεκτονική του επέτρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες να μετατρέψουν την κεντρικότητα του δολαρίου, σε εργαλείο γεωπολιτικού καταναγκασμού και ασύμμετρης αποτροπής.

Advertisement

Advertisement

Η συστημική αυτή οπλοποίηση κατέστη απολύτως σαφής την περίοδο 2015-2016, όταν οι ΗΠΑ και δευτερευόντως, η Ευρωπαϊκή Ένωση, άρχισαν να χρησιμοποιούν το δολάριο και το ευρώ ως πρωτεύοντα πολιτικά όπλα για την επιβολή κυρώσεων. Η ικανότητα αποκοπής κρατών από το διεθνές σύστημα πληρωμών, ανέδειξε το SWIFT από έναν ουδέτερο τεχνικό μεσολαβητή, σε έναν μηχανισμό άρνησης πρόσβασης στο οικονομικό πεδίο, αντίστοιχο του μηχανισμού άρνησης (A2/AD) στο στρατιωτικό πεδίο. Η συνειδητοποίηση αυτής της δομικής ευπάθειας, πυροδότησε έναν στρατηγικό αγώνα δρόμου από τις δυνάμεις που επιδιώκουν την αναθεώρηση των διεθνών ισορροπιών ισχύος, για τη δημιουργία εναλλακτικών οικοσυστημάτων διακανονισμού, ικανών να λειτουργήσουν εκτός της δικαιοδοσίας του δυτικού νομικού ελέγχου. Ακόμη και στο εσωτερικό των ΗΠΑ, η δυσανεξία απέναντι στις υψηλές προμήθειες και τον μονοπωλιακό χαρακτήρα του συστήματος, είχε ήδη οδηγήσει περιφερειακές τράπεζες στην αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων, όπως το σύστημα Fedwire.

Η αρχιτεκτονική της παράκαμψης: mBridge και τεχνολογία DLT

Η απάντηση στην αμερικανική χρηματοπιστωτική ηγεμονία δεν περιορίζεται πλέον στη δημιουργία παράλληλων, αλλά τεχνολογικά παρωχημένων, συστημάτων μηνυμάτων. Η τομή πραγματοποιείται στο επίπεδο της τεχνολογικής αρχιτεκτονικής μέσω του προγράμματος mBridge, στο οποίο ηγείται η Κίνα και πλέον υποστηρίζεται ενεργά από τις κεντρικές τράπεζες του Χονγκ Κονγκ, της Ταϊλάνδης, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Σαουδικής Αραβίας. Το σύστημα αυτό υπερβαίνει τη λογική της απλής ανταλλαγής μηνυμάτων, καθώς χρησιμοποιεί τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (blockchain/DLT) για την πραγματοποίηση απευθείας (peer-to-peer) διακανονισμών. Η αποκεντρωμένη αυτή τεχνολογία εξασφαλίζει ότι καμία μεμονωμένη δύναμη δεν μπορεί να παγώσει μονομερώς τα περιουσιακά στοιχεία των συμμετεχόντων.

Αυτή η τεχνολογική μετάβαση καταργεί την ανάγκη διαμεσολάβησης ανταποκριτριών τραπεζών (correspondent banking) και κυρίως, αναιρεί την αναγκαιότητα χρήσης του δολαρίου ως ενδιάμεσου νομίσματος, μειώνοντας τον χρόνο των διασυνοριακών συναλλαγών σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Παράλληλα, το mBridge λειτουργεί συμπληρωματικά με υπάρχοντα εθνικά συστήματα της Κίνας, όπως το CIPS, ενθαρρύνοντας τη διεθνοποίηση του ψηφιακού γουάν (e-CNY) υπό τον άμεσο έλεγχο της κεντρικής τράπεζας. Σε αυτό το αναλυτικό επίπεδο, διακρίνεται μια θεμελιώδης ασυμμετρία στη νομισματική στρατηγική: ενώ οι ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ εστιάζουν στην εργαλειοποίηση των αποκεντρωμένων κρυπτονομισμάτων (DeFi) από τον αμερικανικό χρηματοπιστωτικό τομέα, το Πεκίνο επενδύει στρατηγικά στη θεσμική αυστηρότητα του κρατικού ψηφιακού χρήματος (CBDC). Το κρατικό ψηφιακό χρήμα παρέχει υψηλότερη ανθεκτικότητα απέναντι σε κινδύνους απάτης και αναξιοπιστίας του αντισυμβαλλομένου, καθιστώντας το προτιμητέο εργαλείο για διακρατικές συναλλαγές υψίστης ασφαλείας.

Το «οικονομικό Στενό του Ορμούζ» και η στρατηγική αυτονομία των BRICS

Ο πολλαπλασιασμός των εναλλακτικών υποδομών, από το ρωσικό σύστημα NSPK έως το ινδικό UPI και το κινεζικό CIPS, αποδεικνύει την πρόθεση των χωρών των BRICS να στεγανοποιήσουν τον πυρήνα του εξωτερικού τους εμπορίου απέναντι στις δυτικές κυρώσεις. Εντούτοις, η πιο κρίσιμη γεωπολιτική μετατόπιση λαμβάνει χώρα στη Μέση Ανατολή. Η σύγκρουση στην περιοχή και η διαρκής στρατηγική ρευστότητα, έχουν πείσει ηγέτιδες δυνάμεις, όπως η Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ, ότι η εξάρτηση από το δυτικό χρηματοπιστωτικό πλαίσιο αποτελεί πλέον στρατηγικό μειονέκτημα. Στη γεωπολιτική τους αντίληψη, το σύστημα SWIFT έχει μετατραπεί σε ένα δυνητικό «οικονομικό Στενό του Ορμούζ», δηλαδή ένα στρατηγικό σημείο ασφυξίας (chokepoint) το οποίο μπορεί να επιβάλλει ένα καθεστώς πλήρους χρηματοπιστωτικού αποκλεισμού.

Η ένταξη των αραβικών αυτών κρατών στην πλατφόρμα mBridge δεν αποτελεί απλώς μια τακτική κίνηση για την εξασφάλιση χαμηλότερων τελών συναλλαγών, τα οποία αναμένονται στο ήμισυ των αντίστοιχων του SWIFT. Αποτελεί μια θεμελιώδη πράξη κρατικής επιβίωσης και ενίσχυσης της εθνικής ανθεκτικότητας απέναντι σε υβριδικές απειλές. Στόχος τους είναι η απρόσκοπτη μετατρεψιμότητα της ενέργειας σε ρευστότητα, ανεξαρτήτως του πλέγματος των αμερικανικών κυρώσεων. Παρόλο που δεν υπάρχουν ακόμη εκτεταμένα ιστορικά προηγούμενα, η πλατφόρμα mBridge έχει ήδη διεκπεραιώσει πιλοτικές συναλλαγές ύψους περίπου 470 δισεκατομμυρίων γουάν, δημιουργώντας τα πρώτα ρήγματα στο νομισματικό μονοπώλιο.

Η συστημική αυτή εξέλιξη, επιβεβαιώνει ότι η παγκόσμια γεωοικονομία εισέρχεται σε μια φάση θεσμικής διχοτόμησης. Η αποδολαριοποίηση δεν είναι ένα άμεσο γεγονός κατάρρευσης, αλλά μια διαδικασία σταδιακής οικοδόμησης ενός ανθεκτικού, πολυπολικού οικοσυστήματος πληρωμών που θα προστατεύει τις εφοδιαστικές αλυσίδες σε περίοδο κρίσης.

Advertisement

Η ανάδυση ενός παράλληλου, μη δυτικού οικοσυστήματος διακανονισμών θέτει την Ευρωπαϊκή Ένωση ενώπιον ενός πρωτοφανούς στρατηγικού διλήμματος, το οποίο υπερβαίνει την απλή νομισματική πολιτική και εισέρχεται στον πυρήνα της εθνικής και συστημικής ασφάλειας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η επιτακτική ανάγκη για γεωοικονομική θωράκιση είχε ήδη διαφανεί, όταν η ΕΕ αναγκάστηκε να δημιουργήσει εναλλακτικούς μηχανισμούς (όπως το INSTEX) για να προστατεύσει τους διακανονισμούς της με το Ιράν για προμήθειες πετρελαίου, υπό την πίεση των αμερικανικών δευτερογενών κυρώσεων.

Παρόλο που συστήματα όπως το SEPA παρέχουν περιφερειακή συνοχή, η Ευρώπη παραμένει δομικά εκτεθειμένη στην αμερικανική νομισματική ηγεμονία, καθυστερώντας την ανάπτυξη ενός κεντρικού ευρωπαϊκού ψηφιακού νομίσματος, που θα μπορούσε να λειτουργήσει ανταγωνιστικά ως προς το mBridge.

Η αναζητούμενη ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία, απαιτεί πλέον την άμεση επιτάχυνση του ψηφιακού ευρώ και τη θεσμική προστασία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων από τις εξωεδαφικές δικαιοδοσίες τρίτων χωρών, αντιμετωπίζοντας το διεθνές νομισματικό σύστημα όχι ως ουδέτερη αγορά, αλλά ως υβριδικό πεδίο ανταγωνισμού.

Advertisement

Πηγή: Geoeurope: Η ομάδα της γεωοικονομίας