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Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν ταξιδεύει σήμερα Παρασκευή στη Σαουδική Αραβία για συνομιλίες με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και τον Πακιστανό πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της Daily Sabah, πηγή κοντά στη σαουδαραβική κυβέρνηση είπε στο AFP πως οι τρεις τους θα είχαν σύνοδο στη Τζέντα την Παρασκευή.

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Το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, το Πακιστάν και η Τουρκία ετοιμάζονται να υπογράψουν σήμερα στην Τζέντα συμφωνία που προβλέπει αμοιβαία άμυνα, δήλωσαν στο AFP πηγές του στις ένοπλες δυνάμεις και στην κυβέρνηση του Ριάντ, με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Η συμφωνία είναι «ζήτημα που συζητείτο για καιρό», αλλά «οι πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή επιτάχυναν» τα πράγματα, εξήγησε στο AFP πηγή του στον σαουδαραβικό στρατό, η οποία εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP- Daily Sabah