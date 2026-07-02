Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένα ενδεκάχρονο αγόρι προκάλεσε θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα στην επαρχία Μουκντάχαν, οδηγώντας παράνομα το αγροτικό όχημα των γονέων του.

Το όχημα προσέκρουσε σε ομάδα τριάντα πέντε βουδιστών μοναχών που πραγματοποιούσαν προσκυνηματική πορεία στην άκρη του δρόμου.

Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους οκτώ μοναχοί, ενώ άλλοι δεκατέσσερις νοσηλεύονται με τέσσερις εξ αυτών να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι τοπικές αρχές έθεσαν τον ανήλικο οδηγό υπό κράτηση και αναμένουν την άφιξη κοινωνικών λειτουργών για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Το όχημα μεταφέρθηκε για εγκληματολογική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της απώλειας ελέγχου από τον οδηγό.

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Ένα 11χρονο αγόρι έπεσε με αγροτικό όχημα που οδηγούσε πάνω σε μια ομάδα μοναχών που πραγματοποιούσαν ταξίδι για προσκύνημα στη βορειοανατολική Ταϊλάνδη την Πέμπτη (2 Ιουλίου), με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οκτώ άτομα, σύμφωνα με τις αρχές.

Συνολικά 35 μοναχοί από την επαρχία Μουκντάχαν, περίπου 600 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Μπανγκόκ, συμμετείχαν στο προσκυνηματικό ταξίδι.

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NEW: 11-year-old drives pickup truck into Buddhist monks in Thailand’s Mukdahan province, killing at least 8 pic.twitter.com/0JQ3THiczx — Rapid Report (@RapidReport2025) July 2, 2026

Η HuffPost προσπάθησε να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα του συγκεκριμένου βίντεο, με εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης. Προκύπτει ως πιθανότερο αποτέλεσμα, ότι πρόκειται για αληθινό βίντεο (πιθανότητα 75-85%). Ωστόσο, το δημοσιοποιούμε με επιφύλαξη, καθώς δεν έχει αναπαραχθεί μέχρι την ώρα από έγκυρα διεθνή πρακτορεία και δίκτυα.

Πέντε μοναχοί σκοτώθηκαν επί τόπου, ενώ άλλοι τρεις πέθαναν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Μουκντάχαν, Γουοράγιαν Μποονναράτ. Άλλοι δεκατέσσερις νοσηλεύονται, με τέσσερις να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

At least eight Buddhist monks were killed and over a dozen others injured when a pickup truck allegedly driven by an 11-year-old boy ploughed into a group of monks on a walking pilgrimage in Mukdahan on Thursday morning. pic.twitter.com/ZXkNVh8cLl — The Pattaya News Thailand (@The_PattayaNews) July 2, 2026

Το γκρουπ των μοναχών είχε ξεκινήσει την πορεία 260 χιλιομέτρων προς την επαρχία Ούμπον Ρατσατάνι περίπου 30 λεπτά πριν από τη σύγκρουση.

🚨SHOCKING | 11-year-old boy driving pickup truck crashes into a group of monks on a pilgrimage in Thailand's Mukdahan province, killing at least five monks and injuring more than 20 pic.twitter.com/VejT1hiaqO Advertisement July 2, 2026

Πλάνα από κάμερα ασφαλείας που κοινοποίησε μια τοπική ομάδα διάσωσης, η Ruam Jai Mukdahan Rescue Association, δείχνουν τους μοναχούς να περπατούν σε μια σειρά στο πλάι του δρόμου πριν το φορτηγάκι τους χτυπήσει.

«Είδα ένα αγόρι να πλησιάζει οδηγώντας ένα αγροτικό φορτηγάκι. Εκείνη τη στιγμή έψαλνα “Buddho, Buddho” [ένα μάντρα διαλογισμού]», είπε ένας μοναχός.

«Τότε ξαφνικά το φορτηγό έπεσε με πλήρη ταχύτητα και μας χτύπησε, έτσι», είπε, κάνοντας χειρονομίες.

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«Ευτυχώς, ένας άλλος μοναχός και εγώ καταφέραμε να πηδήξουμε στην άκρη εγκαίρως», πρόσθεσε.

«Οι πρώτοι εννέα μοναχοί της σειράς επέζησαν. Όμως, άλλοι που χτυπήθηκαν εκτοξεύτηκαν στον αέρα.»

Η αστυνομία ανέφερε ότι το αγόρι είχε πάρει το φορτηγάκι των γονιών του χωρίς άδεια, πριν χάσει τον έλεγχο του οχήματος και συγκρουστεί με τους μοναχούς.

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An 11-year-old boy crashed a pickup truck into a group of monks on a pilgrimage in northeastern Thailand, killing at least eight. The group of 35 monks was walking in Mukdahan Province when the crash occurred. Five monks died at the scene, while three later died in hospital,… pic.twitter.com/CGC78p7Hkw — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 2, 2026

Η αστυνομία πρόσθεσε ότι ο ανήλικος οδηγός βρίσκεται πλέον υπό κράτηση και θα ανακριθεί μόλις φτάσουν οι κρατικοί υπάλληλοι της υπηρεσίας προστασίας των παιδιών.

«Ο ύποπτος είναι παιδί. Το όχημα έχει μεταφερθεί για εγκληματολογική εξέταση προκειμένου να προσδιοριστεί η αιτία», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο υποστράτηγος Pairoj Thaiphutsa, διοικητής της Επαρχιακής Αστυνομίας του Μουκντάχαν.

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«Ζητήσαμε από τους γονείς του παιδιού να προσέλθουν, ώστε να προσδιορίσουμε ποιος είναι υπεύθυνος για τη φροντίδα του παιδιού και να προχωρήσουμε στη νομική διαδικασία», πρόσθεσε.

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Οι βουδιστές μοναχοί χαίρουν μεγάλης εκτίμησης στην Ταϊλάνδη, καθώς τους έχει ανατεθεί η διαφύλαξη και η μετάδοση των διδασκαλιών του Βούδα.

Συχνά πραγματοποιούν δημόσιες πομπές και είναι συνηθισμένο να δέχονται ελεημοσύνη από απλούς Ταϊλανδούς.

Με πληροφορίες από Asia One και Al Jazeera

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