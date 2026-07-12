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Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο μετά από μισή ώρα, ενώ πολλοί τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία για παροχή πρώτων βοηθειών.

Ο Πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης μετέβη στο σημείο της τραγωδίας επιβεβαιώνοντας τον αριθμό των θυμάτων και ανακοινώνοντας τη διενέργεια έρευνας για τα αίτια.

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Πολύνεκρη τραγωδία σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας στην Μπανγκόκ, όταν μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε δημοφιλή παμπ στο βόρειο τμήμα της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης. Σύμφωνα με το Associated Press, το οποίο επικαλείται επίσημες πηγές των αρχών, τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν.

Όπως μετέδωσε το Sky News, αν και οι ακριβείς λεπτομέρειες δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως, η φωτιά πιστεύεται ότι ξεκίνησε στην περιοχή Chatuchak της Μπανγκόκ. Τοπικά μέσα ενημέρωσης ταυτοποίησαν το κατάστημα ως το «Rong Beer Na Lat Phrao», το οποίο αποτελεί ιδιαίτερα δημοφιλή προορισμό διασκέδασης για τους κατοίκους της περιοχής.

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Σύμφωνα με τις δυνάμεις διάσωσης, η ειδοποίηση για τη φωτιά λήφθηκε γύρω στα μεσάνυχτα. Βίντεο από τις πρώτες στιγμές της καταστροφής, τα οποία αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο από διασώστες, αποτυπώνουν το μέγεθος του πανικού: τεράστιες φλόγες ξεπηδούσαν από την κεντρική είσοδο του κτιρίου την ώρα που οι θαμώνες προσπαθούσαν έντρομοι να διαφύγουν, ενώ πυκνός μαύρος καπνός υψωνόταν στον ουρανό.

Επίσημη επιβεβαίωση για 27 νεκρούς

Ο Πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ, ο οποίος μετέβη άμεσα στο σημείο, επιβεβαίωσε τον θάνατο των 27 ανθρώπων και δήλωσε ότι πολλοί τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία. Παράλληλα, τόνισε ότι τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την ανάφλεξη παραμένουν υπό πλήρη διερεύνηση.

Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη με τις φλόγες και κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο μετά από περίπου μισή ώρα. Οι εικόνες από την επόμενη μέρα δείχνουν το εσωτερικό της παμπ ολοσχερώς κατεστραμμένο, με απανθρακωμένα τραπέζια και καρέκλες.

Δυστυχώς, η Ταϊλάνδη έχει πληγεί από παρόμοιες τραγωδίες στο παρελθόν. Το 2022, 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από φωτιά σε παμπ στα ανατολικά της χώρας. Η πιο φρικτή καταγραφή, ωστόσο, έγινε την Πρωτοχρονιά του 2009, όταν 66 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 200 τραυματίστηκαν στην Ταϊλάνδη, στο νυχτερινό κέντρο Santika της Μπανγκόκ, από πυρκαγιά που προκλήθηκε από χρήση πυροτεχνημάτων σε εσωτερικό χώρο.

BREAKING: At least 29 killed as massive fire rips through restaurant in Chom Phon area of Chatuchak, Bangkok, Thailand pic.twitter.com/Ebgclyi9WG — Rapid Report (@RapidReport2025) July 12, 2026

πηγές: Reuters, Associated Press, Skynews