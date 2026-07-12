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Αγροτοδασική πυρκαγιά ξέσπασε στο Χαλκούτσι Ωρωπού κινητοποιώντας 35 πυροσβέστες, εναέρια μέσα και υδροφόρες του δήμου για την προστασία των γειτονικών κατοικιών.

Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 για τους πολίτες της περιοχής του Ωρωπού λόγω της εξέλιξης του πύρινου μετώπου.

Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων παρακολουθεί το μέτωπο στον Ωρωπό με χρήση drone που διαθέτει οπτική και θερμική κάμερα.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού θα διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς στην περιοχή του Ωρωπού μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

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Φωτιές εκδηλώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής, 12 Ιουλίου σε Ιωάννινα και Ωρωπό. Άμεση ήταν η αντίδραση της Πυροσβέστικής.

Ιωάννινα: Συνεχής ρίψεις νερού – Δυσπρόσιτη περιοχή

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (12/07) στην περιοχή Δελβινάκι Ιωαννίνων, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική. Η πυρκαγιά καίει σε δυσπρόσιτη περιοχή με δασική έκταση, χωρίς να απειλούνται κατοικίες.

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#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Δ.Ε. Δελβινακίου Ηπείρου. Κινητοποιήθηκαν 49 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 5ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 12, 2026

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρέθηκαν άμεσα στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς ενώ στην συνέχεια ενισχυθήκαν.

Συγκεκριμένα, για την επιχείρηση κατάσβεσης επιχειρούν 49 πυροσβέστες, 4 πεζοπόρα, 10 οχήματα ενώ σηκώθηκε και 3 ελικόπτερα.

Η επιχείρηση κατάσβεσης χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής δεν επιτρέπει την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων στο μέτωπο της πυρκαγιάς. Για τον λόγο αυτό, το κύριο βάρος των επιχειρήσεων έχει αναλάβει το πεζοπόρο προσωπικό, σε συνδυασμό με τις εναέριες δυνάμεις που επιχειρούν από αέρος, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό της φωτιάς.

Φωτιά στον Ωρωπό – Ήχησε το 112

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Χαλκούτσι Ωρωπού, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 16:00 και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ξεκίνησε σε οικοπεδικό χώρο, πριν επεκταθεί σε ελαιόδεντρα. Στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται κατοικίες, γεγονός που οδήγησε στην ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης προκειμένου να αποτραπεί η εξάπλωση της πυρκαγιάς. Η φωτιά καίει στις οδούς Πευκών και Μεγαλόνησου

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Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 35 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 11 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συμμετέχουν στην επιχείρηση 2 ελικόπτερα και 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού.

Παράλληλα, σημαντική είναι η συνδρομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με υδροφόρες του Δήμου Ωρωπού να ενισχύουν τις προσπάθειες κατάσβεσης.



Μήνυμα από το 112

Στις 16:37 ενεργοποιήθηκε το 112, με προειδοποιητικό μήνυμα προς όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να ενημερωθούν για την εξέλιξη της πυρκαγιάς και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

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Facebook – Πυρκαγιά Ενημέρωση

Συνεχής επιτήρηση με drone

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθεί την εξέλιξη του πύρινου μετώπου σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνοντας συνεχή εικόνα μέσω drone που διαθέτει τόσο οπτική όσο και θερμική κάμερα. Η εναέρια επιτήρηση επιτρέπει τον καλύτερο συντονισμό των δυνάμεων και την άμεση αξιολόγηση των εστιών.

Έρευνα για τα αίτια

Την ίδια ώρα, στην περιοχή μεταβαίνει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), το οποίο θα αναλάβει τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της πυρκαγιάς, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

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Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς και την προστασία των κατοικιών που βρίσκονται κοντά στο μέτωπο.