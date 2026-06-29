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Οι αρχές της Ταϊλάνδης απήγγειλαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του 45χρονου Αυστραλού Σάιμορ Πίτερ Κάρμαν, μετά τον εντοπισμό της σορού μιας 17χρονης μέσα σε βαλίτσα.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής (26/6) στο αεροδρόμιο Σουβαρναμπούμι της Μπανγκόκ, λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό την Αυστραλία. Η έρευνα είχε ξεκινήσει ύστερα από δήλωση εξαφάνισης που υπέβαλε φίλη της ανήλικης.

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Σε βάρος του έχουν επίσης ασκηθεί διώξεις για απαγωγή ανηλίκου και απόκρυψη σορού. Όπως δήλωσε στο AFP ο ανθυπολοχαγός της αστυνομίας Κοσάλα Νγαμπόνγκ, ο 45χρονος αρνείται όλες τις κατηγορίες και εφόσον καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή που κυμαίνεται από ισόβια κάθειρξη έως και τη θανατική ποινή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταγράφει τον ύποπτο να εισέρχεται μαζί με τη 17χρονη σε κατοικία στην Πατάγια τα ξημερώματα της Πέμπτης. Λίγες ώρες αργότερα φέρεται να αποχωρεί μόνος, μεταφέροντας μια μεγάλη μαύρη βαλίτσα.

Οι αρχές εκτιμούν ότι στη συνέχεια μετέφερε τη βαλίτσα με μοτοσικλέτα κοντά σε σιδηροδρομική γραμμή, όπου η σορός της ανήλικης εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου. Η 17χρονη έφερε εμφανή τραύματα, ενώ είχε φύγει από το σπίτι της στην επαρχία Καλασίν στις 16 Ιουνίου. Οι συγγενείς της ταξίδεψαν σήμερα στην Μπανγκόκ για να παραλάβουν τη σορό της.