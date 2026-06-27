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Ποινή φυλάκισης 10 ετών επέβαλε το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων τον 16χρονο κατηγορούμενο για τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό του 17χρονου Άγγελου στις Σέρρες παραμονές Θεοφανίων του 2026.

Ένοχος ο 16χρονος για τον θάνατο του Άγγελου

Κάθειρξη 10 ετών επέβαλε το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων τον 16χρονο κατηγορούμενο για το θανατηφόρο ξυλοδαρμό του 17χρονου Άγγελου στις Σέρρες παραμονές Θεοφανίων του 2026.

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Στην απολογία του ο 16χρονος παραδέχθηκε ότι χτύπησε τον Άγγελο αλλά όπως είπε τα χτυπήματα του δεν ήταν τέτοια που να επιφέρουν τον θάνατο. «Ήθελα να τον χτυπήσω αλλά όχι να τον σκοτώσω», φέρεται να είπε ο 16χρονος.

Τι είχε προηγηθεί

Όλα συνέβησαν στις 9.30 το βράδυ στην πόλη των Σερρών ενώ ο 17χρονος βρισκόταν με την παρέα του έξω από κατάστημα τυχερών παιχνιδιών.

Κάποια στιγμή πέρασε από το σημείο ο 16χρονος και συνοδευόμενος από έναν φίλο του, φαίνεται να ζήτησε το λόγο από το θύμα. Σύμφωνα με μαρτυρίες που συγκέντρωσε η αστυνομία, ο 16χρονος χτύπησε με τα χέρια τον 17χρονο στο πρόσωπο και στη συνέχεια αποχώρησε. Από την αστυνομική προανάκριση δεν φαίνεται να προκύπτει συμμετοχή του φίλου του στο συμβάν.

Αμέσως μετά τα χτυπήματα που δέχθηκε ο παθών ζήτησε από την παρέα του να τον συνοδεύσουν στο σπίτι του καθώς δεν αισθανόταν καλά. Φτάνοντας στην πολυκατοικία όπου διέμενε, ο ανήλικος αντί να ανεβεί στο σπίτι κατέβηκε από τα σκαλιά σε υπαίθριο υπόγειο χώρο της οικοδομής. Στο σημείο αυτό εντοπίστηκε σήμερα το πρωί, χωρίς τις αισθήσεις, από τα δύο αδέλφια του, την ώρα – μάλιστα – που ο πατέρας του βρισκόταν στο αστυνομικό τμήμα για να δηλώσει την εξαφάνιση του 17χρονου γιου του.

Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Σερρών, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό του, ενώ παραγγέλθηκε ιατροδικαστική έρευνα.