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Ο δράστης παραδέχθηκε την πράξη του σε κλήση προς την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης, δηλώνοντας πως έχασε τον έλεγχο μετά από επικρίσεις που δέχθηκε.

Ο σύζυγος της 37χρονης ήταν παρών στο περιστατικό και κατέθεσε στις Αρχές ότι ο δράστης απείλησε και πυροβόλησε τα θύματα μέσα στο σπίτι.

Οι αστυνομικές δυνάμεις εντόπισαν τη σορό της κόρης στο σημείο, ενώ η σύζυγος του δράστη κατέληξε αργότερα στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε.

Ο 63χρονος Ραλφ Μίνσεϊ αντιμετωπίζει διώξεις για ανθρωποκτονία και παραμένει προφυλακισμένος, ενώ η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας συνεχίζεται από τις Αρχές.

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Σοκ έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα οικογενειακό δράμα που εκτυλίχθηκε στην πολιτεία της Τζόρτζια, όπου ένας 63χρονος άνδρας φέρεται να σκότωσε τη σύζυγό του και την 37χρονη κόρη τους έπειτα από έντονη διαμάχη που σχετιζόταν με τη φροντίδα της ηλικιωμένης μητέρας του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, η ένταση ξεκίνησε όταν η κόρη του, Αμάντα, τον κατηγόρησε ότι δεν φρόντιζε επαρκώς την ηλικιωμένη μητέρα του. Όπως προέκυψε από την έρευνα, παρόμοιες επικρίσεις του είχε απευθύνει και η σύζυγός του, με την οποία ήταν παντρεμένος για 38 χρόνια.

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Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα η λογομαχία ξέφυγε από τον έλεγχο και εξελίχθηκε σε αιματηρό περιστατικό.

A Georgia man was arrested after police say he shot and killed his wife and adult daughter during a violent argument in his home.https://t.co/guRZJCswAt June 29, 2026

Στην ηχογράφηση της κλήσης που πραγματοποίησε ο ίδιος στο 911 και δόθηκε στη δημοσιότητα, ο 63χρονος ακούγεται να παραδέχεται τις πράξεις του. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Η γυναίκα μου είπε στην κόρη μου ότι δεν φροντίζω τη μητέρα μου. Τη φροντίζω κάθε μέρα και μόλις πυροβόλησα την κόρη μου και τη σύζυγό μου, με την οποία ήμασταν μαζί 38 χρόνια […]. Δεν άντεχα άλλο τα ψέματα και τον τρόπο που μου φώναζαν. Δεν ξέρω… απλώς τα έχασα. Λυπάμαι τόσο πολύ. Τριάντα οκτώ χρόνια. Την αγαπούσα».

Σε άλλο σημείο της συνομιλίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης φέρεται να δήλωσε: «Την πυροβόλησα με ένα 9άρι κατευθείαν στο κεφάλι».

Αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σπίτι της οικογένειας στην πόλη Όξφορντ της Τζόρτζια, περίπου 65 χιλιόμετρα ανατολικά της Ατλάντα. Εκεί εντόπισαν νεκρή την 37χρονη Αμάντα, ενώ η μητέρα της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε αργότερα στα τραύματά της.

Συγκλονιστική ήταν και η κατάθεση του συζύγου της Αμάντα, Άνταμ ΜακΓκραθ, ο οποίος ήταν παρών κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Στη δική του κλήση στο 911 ανέφερε ότι η σύζυγός του ήταν «μεθυσμένη» και «αναστατωμένη» όταν επισκέφθηκαν το πατρικό της και ξεκίνησε η έντονη αντιπαράθεση με τον πατέρα της.

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Όπως περιέγραψε: «Την πήγα στο σπίτι των γονιών της και άρχισε να διαπληκτίζεται με τον πατέρα της. Εκείνος είπε: “Έχω όπλο… θα πατήσω τη σκανδάλη” και αμέσως μετά την πυροβόλησε στο κεφάλι».

An unhinged man gunned down his wife of 38 years and the couple’s daughter when a dispute over elderly care turned deadly – later telling authorities he just “lost it”, police said. https://t.co/nGM9OuCN0H — Sky News Australia (@SkyNewsAust) June 29, 2026

Ο ΜακΓκραθ ανέφερε ακόμη ότι στη συνέχεια ο 63χρονος στράφηκε εναντίον της συζύγου του. «Την άρπαξε από τον λαιμό, την έριξε στο πάτωμα και την απείλησε ότι θα τη σκοτώσει. Έφυγα τρέχοντας γιατί έπρεπε να προστατεύσω τα δύο παιδιά μου και φοβόμουν να επιστρέψω στο σπίτι», είπε στους διασώστες.

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Σε βάρος του 63χρονου Ραλφ Μίνσεϊ έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία καθώς και για επιπλέον ποινικά αδικήματα. Παραμένει προφυλακισμένος χωρίς δικαίωμα αποφυλάκισης με εγγύηση, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η οικογενειακή τραγωδία.

Με πληροφορίες από New York Post

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