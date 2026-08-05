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Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Τρίτης κατά τη διάρκεια ημιτελικού αγώνα του τουρνουά «Golok FA Cup» εν μέσω ισχυρής βροχόπτωσης.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο Σουνγκάι Γκόλοκ για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας μετά το τραγικό συμβάν.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ταϊλάνδης και ο σύλλογος Yala FC εξέφρασαν επίσημα τα συλλυπητήριά τους για τον θάνατο του νεαρού αθλητή.

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Ένας Ταϊλανδός ποδοσφαιριστής έχασε τη ζωή του, ενώ άλλοι 12 —μεταξύ των οποίων και ένας Μαλαισιανός παίκτης— τραυματίστηκαν, όταν κεραυνός χτύπησε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου στην πόλη Σουνγκάι Γκόλοκ, στην επαρχία Ναραθιουάτ του νότιου τμήματος της Ταϊλάνδης, το βράδυ της Τρίτης (4 Αυγούστου).

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Σουνγκάι Γκόλοκ, Θουν Σιρίκουντ, δήλωσε ότι το περιστατικό συνέβη περίπου στις 5.30 μ.μ. τοπική ώρα, εν μέσω ισχυρής βροχής, κατά τη διάρκεια του ημιτελικού αγώνα του περιφερειακού ποδοσφαιρικού τουρνουά «Golok FA Cup» στο στάδιο Σαντιφάπ, σύμφωνα με το μαλαισιανό ειδησεογραφικό μέσο «New Straits Times» (NST).

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Ο αγώνας διεξαγόταν μεταξύ των ομάδων «Abu x Nong Sirin» και «SAMCOLT», μιας μικτής ομάδας που αποτελείται από παίκτες από την Ταϊλάνδη και τη Μαλαισία. Στο Κύπελλο Golok FA συμμετέχουν και άλλες μαλαισιανές ομάδες, όπως η Kelantan FC, ανέφερε ο Σιρίκουντ.

Το Σουνγκάι Γκόλοκ βρίσκεται κοντά στα σύνορα της Ταϊλάνδης με την πολιτεία Κελαντάν της Μαλαισίας.

Ο άνδρας που σκοτώθηκε ταυτοποιήθηκε ως ο 24χρονος Σοφουάν Αουάε, εξτρέμ του συλλόγου Yala FC της τρίτης κατηγορίας.

(ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΠΕΡΙΟΧΟΜΕΝΟ)

Ο Ταϊλανδός ποδοσφαιριστής Σοφουάν Αουάε, 24 ετών, έχασε τη ζωή του στις 4 Αυγούστου 2026, αφού χτυπήθηκε από κεραυνό κατά τη διάρκεια αγώνα στο Ναραθιουάτ. (Φωτογραφία: Facebook/FC Yala)

Σύμφωνα με την εφημερίδα Thai Enquirer, ο Σοφουάν αγωνιζόταν για την ομάδα Abu x Nong Sirin στο τουρνουά, αν και υπάρχουν αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με αυτό.

Η αστυνομία έλαβε μια κλήση έκτακτης ανάγκης περίπου στις 5.30 μ.μ. την Τρίτη και έσπευσε στον τόπο του συμβάντος, όπου βρήκε τον Σοφουάν σε κρίσιμη κατάσταση.

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«Παρόλο που η ομάδα έκτακτης ιατρικής βοήθειας κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον σώσει, το θύμα υπέκυψε στα σοβαρά τραύματα που υπέστη κατά τη διάρκεια του συμβάντος», δήλωσε ο Θουν, όπως μεταδίδει το μαλαισιανό πρακτορείο ειδήσεων Bernama.

Ο σύλλογος Yala FC και η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ταϊλάνδης εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους μετά τον θάνατο του Σοφουάν.

«Η Ομοσπονδία συμμερίζεται τη θλίψη για αυτή την απώλεια και εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια, στους εμπλεκόμενους και στον ποδοσφαιρικό σύλλογο σε αυτή τη στιγμή θλίψης», ανέφερε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία την Τρίτη.

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Οι τραυματίες παίκτες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Sungai Golok για περίθαλψη.

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