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Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν στο Βρότσλαβ της Πολωνίας, όταν κεραυνός έπληξε το περίφημο Το Σιντριβάνι Πολυμέσων, ένα από τα πιο εμβληματικά αξιοθέατα της πόλης, ενώ λίγα μόλις μέτρα πιο δίπλα έπαιζαν παιδιά.

Η σοκαριστική στιγμή καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και δείχνει τον κεραυνό να χτυπά τον κεντρικό πίδακα του σιντριβανιού, με τα παιδιά να τρέχουν πανικόβλητα για να βρουν καταφύγιο.

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Παρά την ένταση του περιστατικού, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ωστόσο, οι ζημιές στο σύστημα φωτισμού και στις πολυμεσικές εγκαταστάσεις ήταν εκτεταμένες, οδηγώντας στην αναστολή των ειδικών προβολών μέχρι νεωτέρας.

Το σιντριβάνι βρίσκεται δίπλα στην ιστορική Αίθουσα της Εκατονταετηρίδας

νημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, και θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα του είδους του στην Ευρώπη, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες με τα θεάματα που συνδυάζουν νερό, φως και μουσική.

Οι υπεύθυνοι του χώρου απηύθυναν νέα έκκληση προς το κοινό, υπενθυμίζοντας ότι απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος στη λεκάνη του σιντριβανιού για λόγους ασφαλείας — μια απαγόρευση που, όπως σημειώνουν, παραβιάζεται σχεδόν καθημερινά.

Σύμφωνα με τους διαχειριστές, ο κεραυνός προκάλεσε σοβαρές βλάβες στα ακροφύσια του κεντρικού πίδακα και σε κρίσιμα ηλεκτρονικά και μηχανικά συστήματα.

Η πλήρης αποκατάσταση αναμένεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, ενώ μέχρι τότε οι καθημερινές και βραδινές παραστάσεις θα συνεχίζονται σε περιορισμένη μορφή.