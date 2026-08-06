Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ταϊλάνδη η άγρια δολοφονία δύο αδερφών από τη Ρωσία, ηλικίας 17 και 22 χρόνων από δύο άνδρες με σκοπό να τους κλέψουν τη μηχανή τους ενώ στη συνέχεια δολοφόνησαν μια ακόμη οικογένεια για να πάρουν το φορτηγάκι της.

Ο 43χρονος Τάνα Πονγκ Κερντόνγκ και ο 39χρονος Τονγκτσάι Τονγκ Σκρινίλ πυροβόλησαν τον 17χρονο Ρόμαν Ναζίμοφ και ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου την 22χρονη αδελφή του, Νταϊάνα ενώ με παρόμοιο τρόπο είχαν σκοτώσει νωρίτερα έναν πατέρα από την Ταϊλάνδη, τη σύζυγό του και την 18χρονη κόρη τους, Νιτσάπα.

Advertisement

Advertisement

Τα δύο στιγερά εγκλήματα αποκαλύφθηκαν στις 31 Ιουλίου όταν ανακαλύφθηκαν οι σοροί των δύο αδελφών από τη Ρωσία τα οποία οι δράστες είχαν θάψει σε ρηχό λάκκο σε δασώδη περιοχή στην επαρχία Τσονμπούρι.

Thaïlande 🇹🇭



Info qui n’intéressera pas les merdias 🇫🇷.



2 adolescents Russes ont été tués en Thaïlande pour une moto



Celui de 17 ans a été abattu par balle et sa sœur de 22 ans battue à mort



Les 2 barbares ont été arrêtés près de la frontière cambodgienne pic.twitter.com/oXTrOdjnQ7 July 31, 2026

Η μητέρα τους, που ζει στην Ταϊλάνδη τα τελευταία το 202, είχε αναφέρει την εξαφάνισή τους στις 26 Ιουλίου, λέγοντας ότι έφυγαν από το σπίτι τους με τη μηχανή τους και δεν επέστρεψαν.

Μάρτυρες της δολοφονίας ανέφεραν ότι οι δύο δράστες πυροβόλησαν τον 17χρονο όταν αντιστάθηκε να τους δώσει την μηχανή ενώ κατά τη διάρκεια των ερευνών οι αστυνομικοί εντόπισαν και δεύτερο αυτοσχέδιο τάφο σε περιοχή με καρύδες, κοντά στο σημείο που βρέθηκαν τα πτώματα των δύο αδερφών από τη Ρωσία.

Εκεί εντοπίστηκαν οι γονείς και η κόρη που είχαν δολοφονηθεί με όπλο προκειμένου οι δύο δράστες να πάρουν το φορτηγάκι τους.

Two Russian siblings, Diana Nazimova (22) & Roman Nazimov (17), were killed in Chon Buri, Thailand, for their motorbike. Suspects Thana Kerdthong & Thongchai Srinil confessed after arrest in Sa Kaeo; bodies buried near Khao Chi Chan. No evidence (so far) of political motives or… pic.twitter.com/g4cKme60cy — Frank (@forget_exit) August 2, 2026

Εκτός από τον Τάνα και τον Τονγκτσάι, για την υπόθεση έχουν συλληφθεί άλλοι δύο άνδρες που κατηγορούνται για συνέργεια στις δολοφονίες.

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ ζήτησε συγνώμη για το θάνατο των δύο ρώσων λέγοντας: «Ζητώ συγγνώμη από τους Ρώσους αδερφούς και αδερφές μας που συνέβη κάτι τέτοιο σε Ρώσους υπηκόους» τονίζοντας ότι δεν θα οριστεί καμία εγγύηση για τους δύο δράστες.