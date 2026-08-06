Σοκ έχει προκαλέσει στην Ταϊλάνδη η άγρια δολοφονία δύο αδερφών από τη Ρωσία, ηλικίας 17 και 22 χρόνων από δύο άνδρες με σκοπό να τους κλέψουν τη μηχανή τους ενώ στη συνέχεια δολοφόνησαν μια ακόμη οικογένεια για να πάρουν το φορτηγάκι της.
Ο 43χρονος Τάνα Πονγκ Κερντόνγκ και ο 39χρονος Τονγκτσάι Τονγκ Σκρινίλ πυροβόλησαν τον 17χρονο Ρόμαν Ναζίμοφ και ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου την 22χρονη αδελφή του, Νταϊάνα ενώ με παρόμοιο τρόπο είχαν σκοτώσει νωρίτερα έναν πατέρα από την Ταϊλάνδη, τη σύζυγό του και την 18χρονη κόρη τους, Νιτσάπα.
Τα δύο στιγερά εγκλήματα αποκαλύφθηκαν στις 31 Ιουλίου όταν ανακαλύφθηκαν οι σοροί των δύο αδελφών από τη Ρωσία τα οποία οι δράστες είχαν θάψει σε ρηχό λάκκο σε δασώδη περιοχή στην επαρχία Τσονμπούρι.
Η μητέρα τους, που ζει στην Ταϊλάνδη τα τελευταία το 202, είχε αναφέρει την εξαφάνισή τους στις 26 Ιουλίου, λέγοντας ότι έφυγαν από το σπίτι τους με τη μηχανή τους και δεν επέστρεψαν.
Μάρτυρες της δολοφονίας ανέφεραν ότι οι δύο δράστες πυροβόλησαν τον 17χρονο όταν αντιστάθηκε να τους δώσει την μηχανή ενώ κατά τη διάρκεια των ερευνών οι αστυνομικοί εντόπισαν και δεύτερο αυτοσχέδιο τάφο σε περιοχή με καρύδες, κοντά στο σημείο που βρέθηκαν τα πτώματα των δύο αδερφών από τη Ρωσία.
Εκεί εντοπίστηκαν οι γονείς και η κόρη που είχαν δολοφονηθεί με όπλο προκειμένου οι δύο δράστες να πάρουν το φορτηγάκι τους.
Εκτός από τον Τάνα και τον Τονγκτσάι, για την υπόθεση έχουν συλληφθεί άλλοι δύο άνδρες που κατηγορούνται για συνέργεια στις δολοφονίες.
Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ ζήτησε συγνώμη για το θάνατο των δύο ρώσων λέγοντας: «Ζητώ συγγνώμη από τους Ρώσους αδερφούς και αδερφές μας που συνέβη κάτι τέτοιο σε Ρώσους υπηκόους» τονίζοντας ότι δεν θα οριστεί καμία εγγύηση για τους δύο δράστες.