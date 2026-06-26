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Μια βραδιά που ξεκίνησε με ποδόσφαιρο και παρέα κατέληξε σε ανείπωτη τραγωδία για δύο γυναίκες στο Νιού Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους όταν παρασύρθηκαν από αυτοκίνητο την ώρα που διέσχιζαν διάβαση πεζών.

Το σοκαριστικό δυστύχημα καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, αποτυπώνοντας τη μοιραία στιγμή που το όχημα τις χτυπά με μεγάλη ταχύτητα και τις εκσφενδονίζει στον αέρα.

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🔥 DOS ECUATORIANAS MUEREN ATROPELLADAS EN NUEVA JERSEY TRAS PARTIDO DE LA TRI



Dos compatriotas, de 58 y 61 años, perdieron la vida la noche del 20 de junio en Newark, Nueva Jersey. Regresaban de alentar a Ecuador en el Mundial cuando un auto rojo, a exceso de velocidad y sin… pic.twitter.com/sWqSXG3Hvv — Diario El Mercurio (@elmercuriomanta) June 24, 2026

Τα θύματα, η 58χρονη Μαριάνα Ελίζαμπεθ Βαλβέρδε Μπελτράν και η 61χρονη Μαρία Ιζαμπέλ Ντε Λος Άντζελες Σαλγκάδο Αγιάλα, επέστρεφαν από σπίτι φίλων όπου είχαν παρακολουθήσει αγώνα του Μουντιάλ.

Ενώ περνούσαν νόμιμα τη διάβαση σε διασταύρωση του Νιούαρκ, ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 26χρονος Ντέιβιντ Τζ. Ζαπάτα-Βέρα έπεσε πάνω τους με σφοδρότητα, προκαλώντας τον ακαριαίο θάνατό τους.

Αυτόπτης μάρτυρας κατέθεσε ότι ο οδηγός επιτάχυνε για να προλάβει το φανάρι πριν γίνει κόκκινο, χωρίς να σταματήσει για τις πεζές. Ο 26χρονος ταυτοποιήθηκε από κάμερες κυκλοφορίας και παραδόθηκε στις Αρχές τρεις ημέρες αργότερα.

Πλέον κρατείται χωρίς δυνατότητα καταβολής εγγύησης και αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία από τροχαίο, εγκατάλειψη του τόπου του δυστυχήματος και έκθεση τραυματισμένων προσώπων σε κίνδυνο.