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Σκηνές ωμής βίας εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης στην περιοχή Εσενγιούρτ της Κωνσταντινούπολης, όταν ένας άνδρας έπεσε νεκρός από τα πυρά δύο αγνώστων που του είχαν στήσει καρτέρι.

Η εν ψυχρώ εκτέλεση καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, με το βίντεο να αποτυπώνει καρέ-καρέ τη στιγμή που ο δράστης πυροβολεί επανειλημμένα το θύμα, δίνοντάς του στη συνέχεια τη χαριστική βολή πριν εξαφανιστεί μαζί με τον συνεργό του.

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#HASSAS | İstanbul Esenyurt’ta aracına binmeye çalışan bir vatandaş silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. pic.twitter.com/OYmlweQZsH — Daktilock (@daktilock) June 25, 2026

Λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα, ο Σεμούς Μερτ Κ. κατευθύνθηκε προς το αυτοκίνητό του και επιχείρησε να ανοίξει την πόρτα. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκαν δύο άγνωστοι, με τον έναν να τον πλησιάζει και να ανοίγει πυρ από κοντινή απόσταση.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το θύμα ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού, ενώ η σύζυγός του ήταν η πρώτη που έφτασε στο σημείο και υπέστη νευρικό κλονισμό αντικρίζοντας τον νεκρό. Οι δράστες διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση και οι τουρκικές αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό τους, με τα κίνητρα της δολοφονίας να παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.