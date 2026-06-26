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Μια υπόθεση που προκαλεί σοκ στις ΗΠΑ φαίνεται να συνδέεται με μια σκληρή οικογενειακή διαμάχη για την επιμέλεια τεσσάρων παιδιών. Οι αστυνομικές Αρχές εκτιμούν ότι η 64χρονη Έιμι Στίντμαν δηλητηρίασε την 44χρονη κόρη της, Σάρα Μάιερς, τα τέσσερα εγγόνια της και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή της, λίγο πριν τα παιδιά μεταφερθούν στον πατέρα τους.

Οι έρευνες επικεντρώθηκαν στη γιαγιά έπειτα από τον εντοπισμό χειρόγραφου σημειώματος μέσα στο σπίτι, αλλά και στοιχείων που παραπέμπουν σε σκόπιμη δηλητηρίαση, όπως φάρμακα και ιατρικές συνταγές.

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Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα από τα παιδιά έφερε τραύμα από μαχαίρι, ενώ τα υπόλοιπα φέρεται να δηλητηριάστηκαν.

Πηγή: Facebook

Πληροφορίες από τοπικά μέσα αναφέρουν ότι στο σπίτι βρέθηκαν και σύριγγες, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο τα παιδιά να δέχθηκαν ενέσεις με τοξικές ουσίες.

Οι σοροί βρίσκονταν σε προχωρημένη αποσύνθεση όταν εντοπίστηκαν, έπειτα από κλήση γείτονα που ανησύχησε επειδή δεν είχε δει τη 64χρονη για αρκετές ημέρες. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η Στίντμαν δεν είχε αποδεχθεί τη δικαστική απόφαση που έδινε προσωρινά την επιμέλεια των παιδιών στον πατέρα τους, Μπράντι Χάρμον, ο οποίος περίμενε να τα υποδεχθεί στη Γιούτα, χωρίς να γνωρίζει την τραγική κατάληξη.

«Πέρασα από το “Θα δω τα παιδιά μου” στο “δεν θα ξαναδώ ποτέ τα παιδιά μου”», είπε ο ίδιος εκφράζοντας την οργή για την 64χρονη πρώην πεθερά του: «Ελπίζω να πάει στην κόλαση. Συμβαίνουν πράγματα, αλλά τίποτα σαν κι αυτό»

Ο Χάρμον κατηγόρησε, επίσης, την πρώην σύζυγό του ότι κρατούσε τα παιδιά μακριά του και ότι επέτρεπε μόνο περιστασιακά FaceTime.