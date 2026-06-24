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Νεκρός βρέθηκε ένας 70χρονος Έλληνας σε ξενοδοχείο στην Αττάλεια της Τουρκίας, όπου διέμενε στο πλαίσιο οργανωμένου ταξιδιού, με τις Αρχές να διερευνούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Ο άνδρας είχε ταξιδέψει στην πόλη στις 21 Ιουνίου συμμετέχοντας σε οργανωμένη εκδρομή και διέμενε σε ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής. Σήμερα το πρωί, ο τουριστικός πράκτορας που συνόδευε την ομάδα ενημέρωσε το ξενοδοχείο, καθώς ο 70χρονος θα έπρεπε να έχει ήδη παραδώσει το δωμάτιό του, χωρίς όμως να έχει δώσει σημεία ζωής.

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Yunan turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu. pic.twitter.com/hxLZio05DF — Takvim (@takvim) June 24, 2026

Στη συνέχεια, υπάλληλοι του ξενοδοχείου μαζί με εκπρόσωπο του τουριστικού γραφείου μπήκαν στο δωμάτιο του ηλικιωμένου άνδρα, όπου τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του και άμεσα ειδοποίησαν τις Αρχές. Στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρο και αστυνομικές δυνάμεις, με το ιατρικό προσωπικό να διαπιστώνει τον θάνατό του.

Η σορός μεταφέρθηκε στο Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο της Αττάλειας, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.