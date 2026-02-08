Ο Παναγιώτης Καλίφης, ο άνθρωπος που θυμίζει όσο λίγοι τον θρυλικό πειρατή, άφησε τα εξωτικά νερά και έδεσε… Θεσσαλονίκη.

Με φόντο τον Λευκό Πύργο και τον θερμαϊκό, ο «Έλληνας Τζακ Σπάροου» τραβά βλέμματα και χαμόγελα, χάρη στην εκπληκτική του ομοιότητα, τις χαρακτηριστικές κινήσεις και το γνώριμο περπάτημα.



Αντί για τροπικά νησιά, έχει βόλτες στην παραλία, αντί για βαρέλια ρούμι… φραπέ στο χέρι, και αντί για πειρατές, περαστικούς που κοντοστέκονται για μια φωτογραφία.

Ο Παναγιώτης δεν υποδύεται απλώς έναν ρόλο· τον ζει, μετατρέποντας μια απλή βόλτα στον Θερμαϊκό σε μικρό κινηματογραφικό στιγμιότυπο.