Προφυλακίστηκε στη Βρετανία ο Έλληνας υπήκοος Ιωάννης Αϊδινίδης, 46 ετών, ο οποίος κατηγορείται ότι παρείχε βοήθεια σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών που, σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές, συνδέεται με το Ιράν.

Ο Αϊδινίδης, γεννημένος στη Γεωργία και κάτοικος Μονάχου, εμφανίστηκε ενώπιον του Δικαστηρίου του Γουέστμινστερ κατηγορούμενος βάσει του βρετανικού Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας για τη φερόμενη παρακολούθηση δημοσιογράφου του Iran International, περσόφωνου τηλεοπτικού δικτύου με έδρα το Λονδίνο που ασκεί έντονη κριτική στο ιρανικό καθεστώς.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ταξίδεψε δύο φορές στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον Απρίλιο και τον Μάιο, φωτογραφίζοντας κατοικίες, πινακίδες αυτοκινήτων και τοποθεσίες που συνδέονταν με τον δημοσιογράφο. Οι αρχές υποστηρίζουν ακόμη ότι εγκατέστησε κρυφή κάμερα παρακολούθησης, κρυμμένη μέσα σε κάλτσα και τοποθετημένη σε δέντρο, η οποία μπορούσε να μεταδίδει δεδομένα σε άγνωστους παραλήπτες στο εξωτερικό.

Ο Αϊδινίδης συνελήφθη στις 16 Μαΐου στο Δυτικό Σάσεξ από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, δεν υπέβαλε δήλωση ενοχής ή αθωότητας και παραμένει υπό κράτηση. Η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Όλντ Μπέιλι, το Κεντρικό Ποινικό Δικαστήριο του Λονδίνου, όπου θα εμφανιστεί εκ νέου στις 19 Ιουνίου.