Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σύμφωνα με ανακοίνωση της βρετανικής αστυνομίας, ένας 46χρονος Έλληνας υπήκοος, ο Ιωάννης Αϊδινίδης, ο οποίος διαμένει στο Μόναχο, κατηγορείται για συνεργασία με μυστικές υπηρεσίες που συνδέονται με το Ιράν.

Ελληνας συνελήφθη για συνεργασία με μυστική υπηρεσία που συνδέεται με το Ιράν

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη στις 16 Μαΐου στο πλαίσιο του βρετανικού νόμου περί εθνικής ασφάλειας, καθώς φέρεται να παρακολουθούσε δημοσιογράφο του αντιπολιτευόμενου τηλεοπτικού δικτύου «Iran International», το οποίο εδρεύει στη Βρετανία και είναι γνωστό για την κριτική στάση του απέναντι στην κυβέρνηση της Τεχεράνης. Ο 46χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στο Πρωτοδικείο του Γουέστμινστερ.

Advertisement

Advertisement

iStock

«Γνωρίζουμε ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει ανησυχία σε πολλούς ανθρώπους εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, και ιδιαίτερα σε όσους εργάζονται στα μέσα ενημέρωσης που χρησιμοποιούν την περσική γλώσσα», δήλωσε η Χέλεν Φλάναγκαν, επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής στο Λονδίνο.

«Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με διάφορους οργανισμούς και άτομα για να τους παρέχουμε συμβουλές και υποστήριξη σχετικά με την ασφάλειά τους, και αυτό περιλαμβάνει το συγκεκριμένο άτομο και τον οργανισμό που συνδέονται με αυτή την έρευνα», πρόσθεσε.