Τραγική κατάληξη είχε κόντρα ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα στο Ρίνο της Νεβάδα με ένα εξ αυτών, μια Porsche 911 GTS, να καρφώνεται σε διερχόμενο όχημα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας, από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν συνολικά έξι άτομα, με έναν 84χρονο να δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή.
Στο βίντεο από τη στιγμή του τροχαίου, φαίνεται η Porsche 911 GTS, η οποία κοστίζει περίπου 200.000 δολάρια, και ένα Audi RS5 να τρέχουν σε λεωφόρο, να παραβιάζουν το κόκκινο και να πέφτουν πάνω σε ένα φορτηγάκι μάρκας Toyota.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε και ο ανήλικος οδηγός της Porsche αλλά και ο οδηγός και ο συνοδηγός του Audi που ήταν ενήλικες.