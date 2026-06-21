Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Κίνα θεσπίζει νέους αυστηρούς κανονισμούς ασφαλείας για τα ηλεκτρικά οχήματα από την 1η Ιουλίου 2026, εστιάζοντας στις μπαταρίες υψηλής τάσης.

Οι κατασκευαστές υποχρεούνται να εγκαταστήσουν φυσικό μηχανισμό άμεσης αποσύνδεσης της μπαταρίας για την ασφαλή διακοπή της παροχής ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Τα νέα πρότυπα εισάγουν αυστηρότερες δοκιμές πρόσκρουσης στο κάτω μέρος του οχήματος για την αποφυγή κινδύνων πυρκαγιάς ή έκρηξης των μπαταριών.

Προβλέπονται επιπλέον έλεγχοι αντοχής μετά από κύκλους ταχυφόρτισης, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία των συστημάτων μετά από χρόνια χρήσης.

Οι νέες απαιτήσεις ενδέχεται να αυξήσουν το κόστος παραγωγής των οχημάτων, ενισχύοντας όμως την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και την ασφάλεια των χρηστών.

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Η ραγδαία εξάπλωση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε παγκόσμιο επίπεδο φέρνει μαζί της νέες απαιτήσεις στον τομέα της ασφάλειας. Καθώς εκατομμύρια οδηγοί στρέφονται πλέον σε ηλεκτρικά και plug-in hybrid μοντέλα, οι κατασκευαστές καλούνται να εξελίσσουν συνεχώς τις τεχνολογίες προστασίας, ειδικά όσον αφορά τις μπαταρίες υψηλής τάσης.

Η Κίνα, η μεγαλύτερη αγορά ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως, προχωρά σε ένα σημαντικό βήμα, θέτοντας από την 1η Ιουλίου 2026 νέους αυστηρούς κανονισμούς για την ασφάλεια των ηλεκτρικών οχημάτων και των συστημάτων μπαταριών τους.

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Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την υποχρεωτική εγκατάσταση ενός φυσικού μηχανισμού αποσύνδεσης της μπαταρίας υψηλής τάσης, ο οποίος θα βρίσκεται σε εύκολα προσβάσιμο σημείο. Με ένα απλό πάτημα κουμπιού, ο οδηγός ή τα σωστικά συνεργεία θα μπορούν να διακόπτουν άμεσα την παροχή ρεύματος από το κύκλωμα υψηλής τάσης σε περίπτωση ατυχήματος ή σοβαρής βλάβης.

Μέχρι σήμερα, πολλές αντίστοιχες λειτουργίες βασίζονται κυρίως σε ηλεκτρονικά συστήματα και λογισμικό. Η νέα προσέγγιση όμως δίνει έμφαση σε μια πιο άμεση και πρακτική λύση, η οποία μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπου κάθε δευτερόλεπτο έχει σημασία.

Παράλληλα, οι κατασκευαστές θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι οι μπαταρίες τους μπορούν να αντέξουν ιδιαίτερα σκληρές συνθήκες χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης. Για αυτόν τον λόγο εισάγονται αυστηρότερες δοκιμές πρόσκρουσης στο κάτω μέρος του οχήματος, εκεί όπου βρίσκεται συνήθως το μεγάλο πακέτο μπαταριών.

Οι νέοι κανόνες προβλέπουν επίσης ελέγχους μετά από εκατοντάδες κύκλους ταχυφόρτισης, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι οι μπαταρίες παραμένουν ασφαλείς ακόμη και μετά από χρόνια χρήσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αποτροπή των λεγόμενων θερμικών συμβάντων, όπου η θερμοκρασία μιας κυψέλης μπορεί να αυξηθεί ανεξέλεγκτα και να προκαλέσει σοβαρές συνέπειες.

Παρότι τα ηλεκτρικά οχήματα εμφανίζουν σε αρκετές μελέτες χαμηλότερα ποσοστά πυρκαγιών σε σχέση με τα συμβατικά οχήματα, τα περιστατικά που αφορούν μπαταρίες υψηλής τάσης έχουν προκαλέσει προβληματισμό. Ο λόγος είναι ότι μια τέτοια πυρκαγιά μπορεί να απαιτεί διαφορετικές διαδικασίες αντιμετώπισης και περισσότερη προσοχή από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Οι νέες απαιτήσεις πιθανότατα θα αυξήσουν το κόστος εξέλιξης και παραγωγής ορισμένων μοντέλων, όμως αναμένεται να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Παράλληλα, η αυξημένη ασφάλεια μπορεί να συμβάλει θετικά και στη διατήρηση της αξίας των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη μεταχειρισμένη αγορά.

Με αυτή την κίνηση, η Κίνα επιχειρεί να θέσει ακόμη υψηλότερα στάνταρ στην ηλεκτροκίνηση, επενδύοντας όχι μόνο στην ανάπτυξη της τεχνολογίας αλλά και στην ασφάλεια όσων τη χρησιμοποιούν καθημερινά.