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Πολλές συζητήσεις έχει προκαλέσει η απάντηση της Ρίας Ελληνίδου στην Κόνι Μεταξά για τη διάσημη Ελληνίδα που θα φοβόταν περισσότερο να αφήσει μόνη με τον αγαπημένο της, Δημήτρη Αλεξάνδρου.

«Να πω κάτι λίγο πιπεράτο; Δεν θα δώσω απάντηση. Με άντρα δεν θα τον άφηνα μόνο του όχι με γυναίκα. Οι άντρες την πέφτουν περισσότερο από τις γυναίκες, είναι πιο επικίνδυνοι» σχολίασε με χαμόγελο η Ρία Ελληνίδου στα παρασκήνια των Βραβείων του MAD TV. «Για τα κορίτσια λες “είμαι εκεί ρίχνω μία ματιά” με τα αγόρια ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται».

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Στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, ο Ανδρέας Μικρούτσικος ήταν εκείνος που δεν δίστασε να πει τη γνώμη του για την απρόσμενη αντίδραση της Ρίας Ελληνίδου: «Άλλα ντ’ άλλων είναι η απάντηση για να κερδίσει χρόνο να μην πει κάποια. Δηλαδή ο σύντροφός της είναι gay; Αυτό εννοεί;».

Γιαννόπουλος για Ελληνίδου: «Η δήλωσή της ήταν απερίσκεπτη»

Αν και στα τηλεοπτικά πάνελ σχολιάστηκε περισσότερο αν αυτή η δήλωση της Ρίας Ελληνίδου ήταν άκομψη για τον αγαπημένο της, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος ήταν σαφώς πιο αυστηρός, κατηγορώντας την για ομοφοβία, συντηρητισμό και προκατάληψη.

Η ανάρτηση του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου για τη Ρία Ελληνίδου

Με την ιδιαίτερα ατυχή, για πολλούς, απάντηση της Θεσσαλονικιάς τραγουδίστριας, ασχολήθηκε και ο Γιώργος Λιάγκας που σταυροκοπήθηκε την ώρα που έπαιζε η δήλωσή της: «Ευτυχώς που δεν έχω σατιρική εκπομπή. Αυτοί τώρα είναι ζευγάρι κανονικό; Ζευγάρι που αγαπιούνται και έχουν τις ίδιες ιδέες; Βγαίνει ο ένας τη μία μέρα και λέει ότι το τραγούδι αυτό δεν είναι του επιπέδου της συζύγου μου. Τρελαίνεται η σύζυγος, τρελαίνεται η εταιρεία και λέει “όχι, μια χαρά το τραγούδι, τέλειο”.

Βγαίνει τώρα αυτή και λέει ότι με γυναίκα θα του είχα εμπιστοσύνη. Με άντρα δεν θα του είχα εμπιστοσύνη. Το θέμα δεν είναι να στην πέσει κάποιος. Το θέμα είναι να δεχτείς το φλερτ κάποιου. Δεν είναι σίγουρη 100% ότι μπορεί να ενδώσει τελικά στο σκληρό φλερτ ενός άντρα;».

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου γιόρτασαν μαζί τα γενέθλιά τους τον περασμένο μήνα, έχοντας συμπληρώσει έναν χρόνο κοινής ζωής.

«Έχει πολλές αναγνώσεις αυτό που είπε, δεν ακούστηκε ωραίο» συμπλήρωσε η Φωτεινή Πετρογιάννη. «Καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς» πρόσθεσε ο Πάνος Κατσαρίδης.

Σε παλιότερο q&a στο instagram του, την εποχή που είχε σχέση με τη Μαρία Καλάβρια, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είχε ερωτηθεί αν θα σκεφτόταν να κάνει ποτέ σεξ με άντρα: «Δεν θα έκανα, αλλά πρέπει να σου απαντήσω. Νομίζω ότι έχω ρίξει τις άγκυρές μου και είναι μόνο γυναίκες».

Δείτε ΕΔΩ την παλιότερη φωτογράφιση που είχε κάνει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου για gay γαλλικό περιοδικό.