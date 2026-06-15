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Σε ένα 1.000.000 ευρώ υπολογίζουν οι αστυνομικοί τη λεία των μελών σπείρας κλεφτών αυτοκινήτων, την οποία εξάρθρωσαν τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, με τη σύλληψη 13 ατόμων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Σπατών – Αρτέμιδος, τα μέλη της οργάνωσης από τον Μάρτιο του 2023, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό τις κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση κλοπές οχημάτων από περιοχές της Αττικής και στη συνέχεια την παραποίηση των στοιχείων κυκλοφορίας των κλαπέντων οχημάτων, με σκοπό την μετέπειτα πώληση τους σε ανυποψίαστους πολίτες.

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Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, σύμφωνα με την Αστυνομία, έκλεβαν οχήματα από περιοχές της Αττικής και στη συνέχεια αφαιρούσαν τα γνήσια τμήματα, που έφεραν τον αριθμό πλαισίου του οχήματος, και παράλληλα παραποιούσαν τον αριθμό πλαισίου με σκοπό την διάθεσή τους προς πώληση.

Με τον τρόπο αυτό οι κατηγορούμενοι «νομιμοποιούσαν» τα αυτοκίνητα, προκειμένου να είναι έτοιμα προς πώληση.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις κλοπής οχημάτων, με σκοπό την είσπραξη ασφαλιστικών αποζημιώσεων, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος.

Κατά την πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 36 οχήματα, 19 εκ των οποίων διαπιστώθηκε, κατόπιν εξειδικευμένου τεχνικού ελέγχου, ότι ήταν κλεμμένα έχοντας παραποιημένα στοιχεία κυκλοφορίας και τα οποία αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση βρέθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων αυτοκίνητα, εξοπλισμός αντιγραφής κλειδιών οχημάτων, διαγνωστικές συσκευές εγκεφάλων οχημάτων, ειδικά εργαλεία διάρρηξης κλειδαριών, GPS και το χρηματικό ποσό των 30.000 ευρώ.

Κατά την προανάκριση των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπατών – Αρτέμιδος εξιχνιαστήκαν 33 περιπτώσεις κλοπών οχημάτων και 9 περιπτώσεις ψευδών δηλώσεων κλοπής.