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Ο γνωστός performer Τάκης Ζαχαράτος βρέθηκε στη Νέα Υόρκη και είχε μια ιδιαίτερη συνάντηση με τη Ντεμήλια Καμπουρίδη, την κόρη της Μαρίνας Βερνίκου και του Μίλτου Καμπουρίδη, η οποία τα τελευταία χρόνια ζει και σπουδάζει στην αμερικανική μεγαλούπολη. Η συνάντησή τους καταγράφηκε σε βίντεο που ανέβηκε στα social media και γρήγορα τράβηξε την προσοχή, κυρίως λόγω του χιούμορ και της ανεμελιάς που τη συνόδευσαν.

Ο Τάκης Ζαχαράτος, πιστός στο χαρακτηριστικό του στυλ και γνωστός για τις μιμήσεις του, δεν άφησε την ευκαιρία ανεκμετάλλευτη και αυτή τη φορά μπήκε στον ρόλο της Άννας Βίσση, στήνοντας ένα σύντομο αλλά απολαυστικό σκετς. Με σατιρική διάθεση αναφέρθηκε στις επετειακές συναυλίες της τραγουδίστριας, λέγοντας με χιούμορ ατάκες που προκάλεσαν γέλιο και έγιναν αμέσως viral.

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Πίσω από το στιγμιότυπο με τη Ντεμήλια υπάρχει και μια μακροχρόνια γνωριμία, καθώς ο Τάκης Ζαχαράτος διατηρεί στενή φιλία με τη Μαρίνα Βερνίκου και την οικογένειά της εδώ και χρόνια. Η σχέση αυτή εξηγεί και την οικειότητα της συνάντησης, που είχε περισσότερο χαρακτήρα επανένωσης παρά μιας τυπικής δημόσιας εμφάνισης, με τον performer να παραμένει κοντά τους σε σημαντικές στιγμές της ζωής τους.