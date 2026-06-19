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Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι οι βαθμολογίες των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026 θα ανακοινωθούν την Πέμπτη (25/06).

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας

«Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού ενημερώνει ότι στάλθηκε οδηγία προς τα Βαθμολογικά Κέντρα, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες βαθμολόγησης στα πανελλαδικά μαθήματα γενικής παιδείας, προσανατολισμού και ειδικότητας, προκειμένου οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ να ανακοινωθούν την Πέμπτη 25-6-2026».

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Οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις βαθμολογίες τους και μέσω SMS. Για τη χρήση της υπηρεσίας απαιτείται η καταχώριση αριθμού κινητού στην πλατφόρμα smsresults.minedu.gov.gr έως την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026. Μέσω αυτής θα αποσταλούν τόσο οι αναλυτικές βαθμολογίες όσο και, αργότερα, τα αποτελέσματα εισαγωγής.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 καλούνται όλοι οι υποψήφιοι των πανελληνίων εξετάσεων 2026, που ενδιαφέρονται, να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο (ΜΔ) ή/και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (ΠΜΔ), να απευθυνθούν στο λύκειό τους, προκειμένου να αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

Τα παραπάνω ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα, Τρίτη, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, επισημαίνοντας, παράλληλα, ότι για έκτακτους λόγους, οι υποψήφιοι θα μπορούν να εξυπηρετηθούν και τις επόμενες μέρες του Ιουλίου που θα λειτουργήσουν τα λύκεια.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι στις ίδιες ημερομηνίες μπορούν να απευθύνονται στο λύκειό τους και οι φετινοί τελειόφοιτοι, ακόμα και εάν δεν έχουν υποβάλει αίτηση/δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές, προκειμένου να δημιουργήσουν κωδικό ασφαλείας (password) για την υποβολή ΠΜΔ για την εισαγωγή τους σε Δημόσιες ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ).

Υπενθυμίζεται, ότι το Μηχανογραφικό Δελτίο αφορά στην εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο στις Δημόσιες ΣΑΕΚ.

Με την ανακοίνωση των βαθμών, οι υποψήφιοι θα μπορούν να υπολογίσουν τα μόριά τους, καθώς κάθε επίδοση πολλαπλασιάζεται με τους συντελεστές βαρύτητας που έχει ορίσει κάθε πανεπιστημιακό τμήμα. Το τελικό άθροισμα των βαθμών οδηγεί, μετά από συγκεκριμένο μαθηματικό υπολογισμό, στον συνολικό αριθμό μορίων για κάθε σχολή.

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων, το Υπουργείο διαθέτει επίσης την ηλεκτρονική εφαρμογή markcalc.it.minedu.gov.gr, μέσω της οποίας μπορούν να υπολογίσουν αυτόματα τα μόριά τους με βάση τις επιδόσεις τους.