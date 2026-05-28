Τα μηνύματά τους στους υποψηφίους που συμμετέχουν στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις , οι οποίες αρχίζουν την Παρασκευή, έδωσαν οι Ένοπλες Δυνάμεις.

«Είμαστε δίπλα σας, Kρατήστε Πορεία! ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ» είναι το μήνυμα από το Πολεμικό Ναυτικό, που συνοδεύεται από links προς τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού.

«Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις είναι μια στιγμή. Όχι όλη σου η ζωή» υπενθυμίζει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας σε ανάρτησή του.

«Οι εξετάσεις αυτές είναι ένας σημαντικός σταθμός, όχι ο τελικός προορισμός» αναφέρει στο δικό του μήνυμα ο Στρατός Ξηράς.

Η Πολεμική Αεροπορία, από πλευράς της, έχοντας γιορτάσει πρόσφατα τα 95 της χρόνια, διεξάγει εδώ και καιρό τη δράση «Ερχόμαστε Εμείς σε Εσάς», ώστε να ενισχυθεί η επαφή των νέων με την αεροπορία και τις τεχνολογίες αιχμής της ΠΑ.