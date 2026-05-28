Αγέλη από αγριογούρουνα περικύκλωσε τρία παιδιά 13- 15 ετών στον λόφο της Γορίτσας, σε σημείο πάνω από τη Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων, το βράδυ της Τετάρτης.

Όπως μετέδωσε το ΕΡΤnews, κατά τις 10 το βράδυ τα παιδιά βρίσκονταν σε ένα πρόχειρο καλύβι που έχουν κατασκευάσει στην περιοχή, όταν αντιλήφθηκαν ότι γύρω τους κινούνταν αγριογούρουνα. Μέσα σε λίγα λεπτά, όπως περιέγραψαν, η αγέλη τα είχε περικυκλώσει, προκαλώντας πανικό.

Τα παιδιά, φοβισμένα, ανέβηκαν σε έναν βράχο για να προστατευτούν και κάλεσαν αμέσως τους γονείς τους ζητώντας βοήθεια. Οι γονείς ειδοποίησαν τον Βασίλη Ηλιόπουλο από τη Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων, ενώ ένας από αυτούς κατάφερε να ανέβει άμεσα στον λόφο και να απομακρύνει τα παιδιά πεζός, κάνοντας θόρυβο ώστε να απομακρυνθούν τα αγριογούρουνα.

Ο κ. Ηλιόπουλος, μιλώντας για το περιστατικό, υπογράμμισε ότι στον λόφο της Γορίτσας συγκεντρώνονται συχνά παιδιά και περιπατητές κατά τις βραδινές ώρες, επισημαίνοντας όμως ότι η παρουσία αγριογούρουνων στην περιοχή είναι πλέον συχνή και επικίνδυνη.