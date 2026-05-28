Σημαντική προσθήκη στις υγειονομικές δυνατότητες του Πολεμικού Ναυτικού αποτελεί η ανακαινισμένη Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας στον 4ο όροφο του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΝΝΑ), τα εγκαίνια της οποίας έγιναν την Πέμπτη, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, και του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια.

Η δαπάνη για την ανακαίνιση της πτέρυγας, συνολικής αξίας 716.838,00 ευρώ, αποτελεί δωρεά του υποναύαρχου ε.τ. Παναγιώτη Λασκαρίδη. Αποτελεί σημαντική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τα στελέχη και τους λοιπούς δικαιούχους του νοσοκομείου, καθώς η λειτουργία της επιτρέπει τη διενέργεια διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων και την ασφαλή παρακολούθηση ασθενών (Ογκολογικής, Ρευματολογικής, Αιματολογικής, Αλλεργιολογικής, Νευρολογικής και Ενδοκρινολογικής Κλινικής), χωρίς την ανάγκη νοσηλείας, μειώνοντας το χρόνο παραμονής των ασθενών και επιταχύνοντας σημαντικά την εξυπηρέτηση των περιστατικών. Παράλληλα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, συμβάλλει στην αποσυμφόρηση των Κλινικών και του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, στη βέλτιστη αξιοποίηση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και τη συνολική ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του νοσοκομείου. Πρόκειται για μια σύγχρονη δομή, εναρμονισμένη με τα διεθνή πρότυπα ιατρικής πρακτικής, που ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες ανάγκες της σύγχρονης υγειονομικής περίθαλψης.

Στην τελετή παραβρέθηκαν επίσης, ο βουλευτής Δημήτρης Καιρίδης ως εκπρόσωπος του πρόεδρου της Βουλής, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο βουλευτής, πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας και επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, ναύαρχος ε.α. Ευάγγελος Αποστολάκης, ο δωρητής Παναγιώτης Λασκαρίδης και η οικογένειά του, ο αρχιπλοίαρχος επί τιμή και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολεμικού Μουσείου, Ευάγγελος Αγγελάκος. Εκ μέρους της στρατιωτικής ηγεσίας, παρέστησαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτρης Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο επιτελάρχης ΓΕΣ αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Καραμανίδης ως εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΣ και ο αρχηγός Στόλου αντιναύαρχος Χρήστος Σασιάκος ΠΝ. Παρέστησαν ακόμα ο διευθυντής/διοικητής του ΝΝΑ αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) Γεώργιος Κατσιμαγκλής ΠΝ, επίτιμοι αρχηγοί, αξιωματικοί και υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, στελέχη του ιατρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Τον αγιασμό κατά την τελετή εγκαινίων τέλεσε ο Επίσκοπος Χριστουπόλεως Θεοφιλέστατος Αρχιμανδρίτης κ. Βαρνάβας.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Δένδιας, κατά τον χαιρετισμό του, δήλωσε πως «έχει γίνει πράγματι μια μεγάλη προσπάθεια μέσω δωρεών στο ευρύτερο νοσηλευτικό σύστημα των Ενόπλων Δυνάμεων…ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων στην παροχή της υπηρεσίας τους προς την πατρίδα. Είναι και αυτό ένα απαραίτητο κομμάτι της “Ατζέντας 2030”: η στήριξη των στελεχών».

Αναφερόμενος στον ελληνικό εφοπλισμό, είπε πως «ευάριθμοι Έλληνες εφοπλιστές μάς βοηθούν. Θα παρακαλέσω θερμά να γίνουν πολυάριθμοι. Η Πατρίδα έχει ανταποκριθεί απέναντι σε αυτή τη σημαντικότατη για εμάς επαγγελματική τάξη. Ο Νόμος 28/67, το Νομοθετικό Διάταγμα 26/87 του ’53 περί Προστασίας Επενδύσεων Εξωτερικού, ο Αναγκαστικός Νόμος 89 του ’67, ο Νόμος 27 του ’75 περί Φορολογίας Πλοίων. Το ελληνικό κράτος, η Πατρίδα, έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικό πλαίσιο. Τέλειο; Ίσως όχι, αλλά εξαιρετικό πλαίσιο, μοναδικό προστασίας της εφοπλιστικής δραστηριότητας με έδρα την Πατρίδα. Είναι ώρα όμως τώρα, ακριβώς επειδή η Πατρίδα έχει ανάγκη. Έχει ανάγκη διότι υπάρχει απειλή. Και αν μερικές φορές το ξεχνάμε εμείς, έχουν την καλοσύνη οι απέναντι, όπως χθες, να μας το θυμίζουν και να μας το θυμίζουν “expressis verbis”. Σαφέστατα, μας το λένε. Ούτε καν το υπονοούν. Μας το λένε. Η απειλή εκπέμπεται. Επειδή λοιπόν υφίσταται απειλή, υφίσταται και η ανάγκη να φτάσουμε το επίπεδο των Ενόπλων Δυνάμεων σε ένα τέτοιο σημείο, όπως σήμερα, που να μπορούν πάντοτε να λειτουργούν αποτρεπτικά».