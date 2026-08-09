Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Σε τροχιά ύφεσης βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε δασική έκταση στο Μουζάκι του Δήμου Πύργου.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση και την αντιμετώπιση μικρών εστιών, υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν εκατόν πέντε πυροσβέστες, εναέρια μέσα, υδροφόρες και μηχανήματα έργου, ενώ οι κάτοικοι συνέδραμαν δημιουργώντας αντιπυρικές ζώνες.

Δεν κινδυνεύει κατοικημένη περιοχή, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για καμένη έκταση εξακοσίων έως οκτακοσίων στρεμμάτων δασικής και αγροτικής γης.

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Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε στις 17:00 το απόγευμα της Κυριακής (9/8) σε δασική έκταση στην περιοχή Μουζάκι του Δήμου Πύργου στην Ηλεία, καθώς έχει μπει σε τροχιά ύφεσης.

Οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και αντιμετωπίζουν μικρές διάσπαρτες εστίες, συνεχίζοντας την επιχείρηση κατάσβεσης, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος αναζωπύρωσης εάν ενισχυθούν οι άνεμοι.δάσος .

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Μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, Νίκος Κοροβέσης, ανέφερε ότι φωτιά «παρουσιάζει καλύτερη εικόνα».

Όπως πρόσθεσε, «μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας επιχειρούσαν τουλάχιστον εννέα εναέρια πυροσβεστικά μέσα βοηθώντας σημαντικά στο έργο της κατάσβεσης, ενώ στην περιοχή βρίσκονται και επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις».

Σύμφωνα με τον κ. Κοροβέση, «προς το παρόν δεν κινδυνεύει το χωριό Μουζάκι, καθώς το μέτωπο της φωτιάς δεν βρίσκεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή», συμπληρώνοντας ότι «στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν τουλάχιστον 14 μηχανήματα έργου και υδροφόρες της περιφερειακής ενότητας Ηλείας».



Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:00.

Ειδικότερα, στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 105 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 28 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού επτά πυροσβεστικά αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα.

Σε συνέχεια προηγούμενου μηνύματος ενισχύθηκαν περαιτέρω οι δυνάμεις στην πυρκαγιά στο Μουζάκι Πύργου Ηλείας. Επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 28 οχήματα, 7 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. Advertisement August 9, 2026

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Πύργου. Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Όλο το χωριό με κάθε μέσο αγωνίζεται να ελέγξει την πυρκαγιά

Μάλιστα κάτοικοι μπήκαν στα χωράφια, δημιουργώντας αντιπυρικές ζώνες με τρακτέρ και με τσάπες, προκειμένου να μην κατέβει η φωτιά από το βουνό, καθώς κάποια στιγμή έφτασε μέχρι και το πρανές του δρόμου και ευτυχώς περιορίστηκε η επέκτασή της στις αγροτικές εκτάσεις

Σύμφωνα με τις πρώτες συντηρητικές εκτιμήσεις, έχουν καεί περίπου 600 με 800 στρέμματα δασικής έκτασης και κάποιες αγροτικές εκτάσεις.

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Πηγή: IliaLive.gr