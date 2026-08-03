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Σε διακοπή της κυκλοφορίας στην Ολυμπία Οδό, στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου με κατεύθυνση προς τον Πύργο, προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές εξαιτίας της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του Τραγανού Ηλείας.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Ολυμπίας Οδού, μετά από εντολή της Τροχαίας πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Πύργο, στο σημείο μεταξύ Κυλλήνης και Γαστούνης, λόγω της φωτιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Τραγανό του Δήμου Πηνειού Ηλείας.

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Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς επιχειρούν συνολικά 49 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος και 12 πυροσβεστικών οχημάτων.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης 22 Τσέχοι πυροσβέστες, οι οποίοι επιχειρούν με τρία οχήματα, ενισχύοντας τις δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο.

Παράλληλα, νέος συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, αυτή τη φορά για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Λαμπεία Ηλείας. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά καίει δασική έκταση στην περιοχή, με ισχυρές δυνάμεις να έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπισή της.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Λαμπεία Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 77 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 9ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα και 7 Α/Φ. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 3, 2026

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 77 πυροσβέστες, με τη συμμετοχή τριών ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 18ης ΕΜΟΔΕ και της 9ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 19 πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού επτά αεροσκάφη, ενώ στη μάχη της κατάσβεσης συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Με πληροφορίες από ilialive.gr