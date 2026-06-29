Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (29/6) στην περιοχή της Βάρδα Ηλείας, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κόμης και επεκτάθηκε γρήγορα σε κοντινά θερμοκήπια, προς τον οικισμό Ψάρι.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και της 18ης ΕΜΟΔΕ και εννέα οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν τρία αεροσκάφη. Παράλληλα, συνδράμουν υδροφόρες των ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και για την κατάσβεση έχουν σπεύσει 80 πυροσβέστες με 19 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο της Πυροσβεστικής.