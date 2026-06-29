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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (29/6) στην περιοχή της Βάρδα Ηλείας, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κόμης και επεκτάθηκε γρήγορα σε κοντινά θερμοκήπια, προς τον οικισμό Ψάρι.

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Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και της 18ης ΕΜΟΔΕ και εννέα οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν τρία αεροσκάφη. Παράλληλα, συνδράμουν υδροφόρες των ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασικη έκταση στην περιοχή Βάρδα Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και της 18ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. June 29, 2026

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και για την κατάσβεση έχουν σπεύσει 80 πυροσβέστες με 19 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο της Πυροσβεστικής.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην περιοχή Βάρδα Ηλείας και επιχειρούν 80 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και της 18ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές, 19 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 29, 2026