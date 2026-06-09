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Ένα πολύ τρομακτικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (9/6/2026) στη διασπορά της Κυλλήνης με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οδηγός του οχήματος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία, φέρεται να έχασε τον έλεγχο, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε μαντρότοιχο ενοικιαζόμενων δωματίων στην Κυλλήνη.

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Η εικόνα του αυτοκινήτου να «κρέμεται» από τον τοίχο είναι ανησυχητική όμως η γυναίκα κατάφερε να απεγκλωβιστεί σώα από την Πυροσβεστική.

Πηγή: patrisnews.com