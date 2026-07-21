Μήνυμα προειδοποίησης μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 εστάλη στους κατοίκους εξαιτίας της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Βαρθολομιό, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας.
Οι αρμόδιες Αρχές καλούν τους πολίτες να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, μέχρι να αντιμετωπιστεί η φωτιά.
Το μήνυμα του 112 αναφέρει χαρακτηριστικά: «Πυρκαγιά στην περιοχή Βαρθολομιό της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
⚠️Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 21, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Βαρθολομιό της Περιφερειακής Ενότητας #Ηλείας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
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