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Τραγικό τέλος είχε ένας 63χρονος άνδρας στις Ράχες Κρεστένων στην Ηλεία, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός από την κόρη του στην αποθήκη του σπιτιού του το μεσημέρι της Δευτέρας.

Τραγωδία στην Ηλεία

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, ο 63χρονος έφερε σοβαρό τραύμα στην περιοχή του λαιμού από αλυσοπρίονο, το οποίο προκάλεσε εκτεταμένη αιμορραγία.

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Άγνωστη παραμένει μέχρι στιγμής η ακριβής ώρα του συμβάντος. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα η Αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι ακριβείς συνθήκες του τραγικού περιστατικού ερευνώνται από την Αστυνομία, ενώ στο σημείο έχει φτάσει και κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών (Σήμανση) από τον Πύργο.