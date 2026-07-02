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Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία διεξάγει εντατικές έρευνες αξιοποιώντας υλικό από κλειστά κυκλώματα ασφαλείας για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των δραστών.

Ο πολιτικός κόσμος καταδίκασε ομόφωνα την τρομοκρατική ενέργεια, τονίζοντας την ανάγκη μηδενικής ανοχής στη βία και την άμεση απόδοση δικαιοσύνης.

Ο Πρωθυπουργός και οι θεσμικοί παράγοντες υπογράμμισαν τη σημασία της κοινωνικής ενότητας και της προάσπισης της δημοκρατικής σταθερότητας απέναντι σε τέτοια φαινόμενα.

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για το μπαράζ εμπρηστικών επιθέσεων με γκαζάκια που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (1/7) στη Θεσσαλονίκη, με στόχο τις κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και τραγική συνέπεια τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα. Οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση εξετάζουν εξονυχιστικά όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο υλικό από τα κλειστά κυκλώματα ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν τους δράστες.

Την ίδια ώρα, θύελλα πολιτικών αντιδράσεων έχει προκαλέσει η φονική επίθεση, με σύσσωμο τον πολιτικό κόσμο να την καταδικάζει, κάνοντας λόγο για τρομοκρατική ενέργεια που συνιστά ευθεία προσβολή της Δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

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Κοινό μήνυμα των κομμάτων και των θεσμικών παραγόντων είναι ότι η πολιτική και κοινωνική βία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία και ότι οι υπεύθυνοι πρέπει να οδηγηθούν άμεσα στη Δικαιοσύνη. Εκτός από το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, στόχοι των επιθέσεων ήταν επίσης οι κατοικίες των στελεχών της ΝΔ Σάββα Αναστασιάδη και Ζήση Ιωακείμοβιτς.

Οι πρώτες εκτιμήσεις της Αντιτρομοκρατικής

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές έχουν συγκεντρώσει καταγραφές από δεκάδες κάμερες, αναζητώντας κοινά σημεία και ύποπτες κινήσεις. Μάλιστα, σε ορισμένα βίντεο φέρεται να αποτυπώνεται η διαδρομή των δραστών τόσο πριν από τις επιθέσεις όσο και μετά την αποχώρησή τους από τα σημεία των εμπρησμών, στοιχείο που αξιολογείται ως ιδιαίτερα σημαντικό για την εξέλιξη της έρευνας.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των έμπειρων αξιωματικών κάνουν λόγο για μια οργανωμένη ενέργεια, με τους δράστες να έχουν προχωρήσει σε προπαρασκευαστικό σχεδιασμό πριν τις επιθέσεις τους. Οι τρεις εκρήξεις σημειώθηκαν μέσα σε περίπου 17 λεπτά, γεγονός που οδηγεί τις αρχές στην εκτίμηση ότι επρόκειτο για οργανωμένο σχέδιο με συγκεκριμένη επιχειρησιακή προετοιμασία.

Οι Αρχές εξετάζουν το σενάριο συμμετοχής τριών ατόμων, εκ των οποίων οι δύο επέβαιναν στην μοτοσυκλέτα που τοποθέτησε τους εμπρηστικούς μηχανισμούς, ενώ το τρίτο άτομο φέρεται να είχε ρόλο υποστήριξης και να λειτουργούσε ως «τσιλιαδόρος». Δεν αποκλείεται, πάντως, η εμπλοκή και τέταρτου προσώπου, το οποίο ενδέχεται να χρησιμοποιούσε μια δεύτερη μοτοσυκλέτα για την υποστήριξη της ομάδας.

Πυρκαγιά μετά απο επίθεση με γκαζάκια τα ξημερώματα της Δευτέρας σε αυτοκίνητα στη Θεσσαλονίκη σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026 (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI) Πυρκαγιά μετά απο επίθεση με γκαζάκια τα ξημερώματα της Δευτέρας σε αυτοκίνητα στη Θεσσαλονίκη σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026 (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Στα σημεία όπου σημειώθηκαν οι εμπρηστικές επιθέσεις εντοπίστηκαν γκαζάκια και μικρά πλαστικά δοχεία με εύφλεκτο υλικό, με τα αντικείμενα να έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να αναζητηθούν στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών. Την ίδια ώρα οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις από κατοίκους και αυτόπτες μάρτυρες, ενώ ελέγχουν το σύνολο του οπτικοακουστικού υλικού.

Οι ερευνητές της Αντιτρομοκρατικής αναλύουν καρέ-καρέ το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν συλλέξει, επιδιώκοντας να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις των δραστών πριν και μετά τις επιθέσεις, καθώς και να συγκεντρώσουν στοιχεία που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίησή τους. Παράλληλα, εξετάζεται εάν οι εμπλεκόμενοι συνδέονται με πρόσωπα που έχουν κατά το παρελθόν απασχολήσει τις διωκτικές αρχές για υποθέσεις βίας ή παρόμοιες εγκληματικές ενέργειες.

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Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι αρχές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, εφόσον κριθεί απαραίτητο για την εξέλιξη της έρευνας. Ταυτόχρονα, διερευνώνται πληροφορίες σχετικά με πιθανό χώρο που χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες ως σημείο προετοιμασίας ή καταφυγής πριν και μετά την εκδήλωση των επιθέσεων.

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης από καμία οργάνωση, ενώ πλέον μετά τον άδικο χαμό της Βάγιας Νέστορα δεν αναμένεται να υπάρξει ανάληψη ευθύνης.

Το χρονικό των εμπρηστικών επιθέσεων

Η πρώτη εμπρηστική επίθεση καταγράφηκε στις 04:18 στην οδό Χριστοφόρου Περραιβού 64Β, στην περιοχή της Πυλαίας. Άγνωστοι τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό στο οδόστρωμα, χωρίς ωστόσο να προκληθούν ζημιές.

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Λίγα λεπτά αργότερα, στις 04:24, ακολούθησε δεύτερη επίθεση στην οδό Τσιαπάνου 45, στην Τούμπα. Από την έκρηξη του μηχανισμού σημειώθηκαν φθορές στην είσοδο της πολυκατοικίας, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Η τρίτη και πιο τραγική επίθεση εκδηλώθηκε στις 04:35, στη συμβολή των οδών Κίμωνος Βόγα και Γραβιάς 23, στη Χαριλάου. Η έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά που επεκτάθηκε σε σταθμευμένα οχήματα, μεταξύ των οποίων και το αυτοκίνητο της Αφροδίτης Νέστορα, ενώ οι φλόγες έφτασαν και στην πυλωτή της πολυκατοικίας. Η Βάγια Νέστορα υπέστη σοβαρά εγκαύματα και, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Νοσηλεία και παρακολούθηση των τραυματιών στο Ιπποκράτειο

Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύονται οι τραυματίες από την εμπρηστική επίθεση σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου.

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Η Αφροδίτη Νέστορα υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δεύτερου βαθμού στα άνω και κάτω άκρα, καθώς και εισπνευστικό έγκαυμα με βλάβη στον λάρυγγα. Μετά την αρχική αντιμετώπισή της στα Επείγοντα, νοσηλεύεται στην Ε΄ Χειρουργική Κλινική του ΑΠΘ, με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται σταθερή.

Ο Παναγιώτης Νέστορας εισήχθη με αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού και νοσηλεύεται στο Πνευμονολογικό Τμήμα, με τους γιατρούς να εκτιμούν ότι θα λάβει σύντομα εξιτήριο. Δύο ακόμη ένοικοι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και αναμένεται επίσης να αποχωρήσουν από το νοσοκομείο.

Παρέμβαση ΠτΔ: Έκκληση για υπεράσπιση της δημοκρατικής σταθερότητας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας υπογράμμισε ότι η πολιτική βία δεν πρέπει να επιτραπεί να συνεχίσει να αφαιρεί ανθρώπινες ζωές ούτε να υπονομεύει τη δημοκρατική ομαλότητα. Όπως τόνισε, η σταθερότητα του πολιτεύματος αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της Δημοκρατίας και των θεσμών, καλώντας σε εγρήγορση απέναντι σε κάθε μορφή βίας που απειλεί την κοινωνική συνοχή.

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Μήνυμα του Προέδρου της Βουλής κατά της τρομοκρατικής βίας

Ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης χαρακτήρισε τη Βάγια Νέστορα «θύμα τυφλής και αποτρόπαιας τρομοκρατικής πράξης», τονίζοντας ότι η απώλεια μιας αθώας ζωής συνιστά σοβαρό πλήγμα για την κοινωνία και τον πολιτισμό. Όπως δήλωσε, δεν υπάρχουν λόγια που μπορούν να απαλύνουν τον πόνο της οικογένειας και των οικείων της, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια.

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Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τέτοιες εγκληματικές ενέργειες δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές, διαβεβαιώνοντας πως η Δημοκρατία θα παραμείνει σταθερή στην υπεράσπιση της ανθρώπινης ζωής, της κοινωνικής ειρήνης και των θεμελιωδών δημοκρατικών αξιών.

Πυρκαγιά μετά απο επίθεση με γκαζάκια τα ξημερώματα της Δευτέρας σε αυτοκίνητα στη Θεσσαλονίκη σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026 (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI) Πυρκαγιά μετά απο επίθεση με γκαζάκια τα ξημερώματα της Δευτέρας σε αυτοκίνητα στη Θεσσαλονίκη σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026 (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI) Πυρκαγιά μετά απο επίθεση με γκαζάκια τα ξημερώματα της Δευτέρας σε αυτοκίνητα στη Θεσσαλονίκη σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026 (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Καταδίκασε σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση, σημειώνοντας ότι «οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν και να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη», τονίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος ζήτησε άμεση και πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, υπογραμμίζοντας ότι η βία και η τρομοκρατία δεν έχουν θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία.

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Το ΚΚΕ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της Βάγιας Νέστορα, καταδικάζοντας την επίθεση ως «άθλια, προβοκατόρικη και απολύτως καταδικαστέα», ενώ σημείωσε ότι τέτοιες ενέργειες θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και αξιοποιούνται για την ενίσχυση της καταστολής και την αναβίωση θεωριών περί «άκρων».

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για «εγκληματική εμπρηστική επίθεση», εκφράζοντας αποτροπιασμό και συλλυπητήρια προς την οικογένεια, σημειώνοντας ότι η ανθρώπινη ζωή αποτελεί υπέρτατη αξία.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος ζήτησε την άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των δραστών, ενώ το κόμμα ΝΙΚΗ εξέφρασε επίσης καταδίκη κάθε πράξης βίας.

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς χαρακτήρισε «αποτρόπαιο» το να τίθεται σε κίνδυνο η ζωή αθώων ανθρώπων στο όνομα της πολιτικής.