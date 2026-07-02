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Η ΟΝΝΕΔ οργανώνει συγκέντρωση συμπαράστασης έξω από το Ιπποκράτειο για να εκφράσει την αντίθεση της παράταξης σε τέτοιες πράξεις εκφοβισμού.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τους τραυματίες και διαβεβαίωσε ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης πρότεινε τη συνένωση δικογραφιών για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ομάδων που δρουν με χαρακτηριστικά οργανωμένης βίας.

Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης απέδωσε ευθύνες στον Αλέξη Τσίπρα για τη ρητορική που διαμορφώνει το κλίμα στη χώρα.

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Η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα, μετά την εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, δεν είναι πλέον ένα ακόμη περιστατικό βίας. Είναι πολιτικό και κοινωνικό σοκ. Και η πρώτη οργανωμένη απάντηση έρχεται από τη βάση της Νέας Δημοκρατίας και την ΟΝΝΕΔ, που καλεί σε συγκέντρωση συμπαράστασης στις 19.00 έξω από το Ιπποκράτειο με το μήνυμα: «Δεν σας φοβόμαστε». Και με σύνθημα μηδενικής ανοχής στην τρομοκρατία και τη βία.

Η ΟΝΝΕΔ βγαίνει μπροστά

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Η κινητοποίηση της ΟΝΝΕΔ έχει ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, γιατί δεν περιορίζεται σε μία τυπική ανακοίνωση καταδίκης. Είναι η εικόνα μιας παράταξης που θέλει να δείξει ότι δεν τρομοκρατείται και δεν υποχωρεί μπροστά σε οργανωμένες πράξεις εκφοβισμού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται, σχεδιάζεται ανθρώπινη αλυσίδα έξω από το Ιπποκράτειο, ενώ το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» έχει τυπωθεί σε μπλουζάκια και ήδη έχει γίνει κεντρικό μήνυμα στελεχών και φίλων της ΝΔ στα κοινωνικά δίκτυα.

Η τραγωδία ξεκίνησε με συντονισμένες εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη. Από την επίθεση τραυματίστηκαν πέντε άνθρωποι, ενώ η Βάγια Νέστορα μεταφέρθηκε σε βαρύτατη κατάσταση στο Ιπποκράτειο, όπου κατέληξε. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, νοσηλεύτηκε με εκτεταμένα εγκαύματα και πολυοργανική ανεπάρκεια.

Η παρέμβαση Φλωρίδη

Στο πολιτικό και δικαστικό επίπεδο, ιδιαίτερη σημασία έχει η παρέμβαση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη. Ο υπουργός έθεσε θέμα συνολικής αντιμετώπισης τέτοιων ομάδων, λέγοντας ότι ήρθε η στιγμή να συνενωθούν δικογραφίες ανά την Ελλάδα, όπως είχε γίνει στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Μάλιστα, χαρακτήρισε τον Ρουβίκωνα, κατά την άποψή του, εγκληματική οργάνωση «με τον τρόπο που δρα».

Η τοποθέτηση αυτή ανοίγει μεγάλη συζήτηση. Δεν μιλά απλώς για αυστηρότερη αστυνόμευση, αλλά για διαφορετική νομική προσέγγιση απέναντι σε ομάδες που εμφανίζονται ως συλλογικότητες, αλλά, σύμφωνα με την κυβερνητική επιχειρηματολογία, λειτουργούν με χαρακτηριστικά οργανωμένης βίας.

Οι αιχμές Κυρανάκη κατά Τσίπρα

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Πολιτικά εκρηκτική, όμως, ήταν και η παρέμβαση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Ο γραμματέας της ΝΔ, μιλώντας στο Action24, δεν περιορίστηκε στην καταδίκη της δολοφονικής επίθεσης. Έστρεψε τα βέλη του κατά του Αλέξη Τσίπρα και της Αριστεράς, υποστηρίζοντας ότι η ρητορική και οι πολιτικές επιλογές τους έχουν συνέπειες στο κλίμα που διαμορφώνεται στη χώρα.

Η αποστροφή του ότι ο Τσίπρας «επανεμφανίζεται με εμφυλιοπολεμικό όνομα» και ότι αυτό «έχει συνέπειες», στην ουσία μεταφέρει την αντιπαράθεση σε άλλο επίπεδο. Είναι άλλο πράγμα η πολιτική ευθύνη για δημόσιο λόγο που δηλητηριάζει, και άλλο η σύνδεση, έστω εμμέσως, ενός πολιτικού αντιπάλου με το κλίμα μέσα στο οποίο εκδηλώνεται μια δολοφονική επίθεση. Γι’ αυτό και η δήλωση Κυρανάκη αναμένεται να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Το ταξίδι–αστραπή Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κινήθηκε άμεσα. Ανέβηκε αστραπιαία στη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος, μεταξύ άλλων, από τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και τον Άδωνι Γεωργιάδη, επισκέφθηκε τους τραυματίες στο Ιπποκράτειο και έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής. Χαρακτήρισε τους δράστες «απλούς εγκληματίες» και διαβεβαίωσε ότι θα εντοπιστούν και θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη, τονίζοντας ότι «η νομιμότητα της Πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν να εξορίσουν την τρομοκρατία στο περιθώριο». Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να επιστρέψει σε περιόδους διχασμού, ενώ έκανε λόγο για ανάγκη «αναχώματος ωριμότητας και αποφασιστικότητας» απέναντι σε ακραία φαινόμενα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι η υπόθεση πρέπει να διερευνηθεί πλήρως, με στόχο την απόδοση όλων των ευθυνών. Χαρακτήρισε τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα ως δολοφονία και επισήμανε ότι οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να κινηθούν άμεσα και αποτελεσματικά. Παράλληλα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έκανε λόγο για μια τραγική υπενθύμιση των συνεπειών που μπορεί να έχει ο διχασμός και η τυφλή βία, εκφράζοντας τα ειλικρινή συλλυπητήριά του προς την οικογένεια της εκλιπούσας και τονίζοντας την ανάγκη διαφύλαξης της κοινωνικής ειρήνης.

Παράλληλα, κυβερνητικό κλιμάκιο επισκέφθηκε το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύονται τραυματίες της επίθεσης, με τον Πρωθυπουργό να εκφράζει τη στήριξη της Πολιτείας προς τους πληγέντες και τις οικογένειές τους.

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Μετά τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, το μήνυμα έγινε ακόμη πιο βαρύ. Η κυβέρνηση μιλά πλέον για δολοφονία και ζητά καθαρή, θεσμική και δικαστική απάντηση. Το κρίσιμο είναι αυτή η απάντηση να είναι άμεση, αποφασιστική και απολύτως τεκμηριωμένη. Γιατί όταν η πολιτική βία αφήνει πίσω της νεκρό, δεν αρκούν πια οι καταδίκες. Χρειάζονται συλλήψεις, δικαιοσύνη και ένα ξεκάθαρο όριο: κανείς δεν μπορεί να παίζει με τη φωτιά και να κρύβεται πίσω από ιδεολογικές ταμπέλες.