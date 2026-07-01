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Κύριε Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Υπουργέ Προστσσίας των Ελληνίδων και Ελλήνων πολιτών, αλλά και των νόμιμων διαμενόντων στην πατρίδα μας, η σύλληψη των τεράτων δραστών της δολοφονικής επίθεσης που στοίχισε τη ζωή στη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, είναι πλέον θέμα τιμής για την Πολιτεία και τις αρχές ασφαλείας. Για την κυβέρνηση για να ακριβολογούμε. Η κοινωνία απαιτεί άμεσα αποτελέσματα. Όσοι κρύβονται πίσω από δήθεν «διαμαρτυρίες» και καταλήγουν στη βία, στον τρόμο και στον θάνατο, πρέπει να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν με την αυστηρότερη ποινή που προβλέπει ο νόμος. Έχετε, άλλωστε, τη στήριξη όλων των κομμάτων που καταδίκασαν αυτή την ειδεχθή πράξη. Στις ενέργειες που θα ακολουθηθούν κανείς δεν θα σας αντιπολιτευτεί. Τώρα περιμένουμε συλλήψεις, ονόματα και φωτογραφίες. Και να μάθουμε τις φύτρες τους.

Τα υπόλοιπα στο αυριανό μου άρθρο στη στήλη HuffPost Opinion

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