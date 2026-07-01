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«Θεώρησα υποχρέωσή μου ως Πρωθυπουργός αλλά και ως Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας να βρεθώ σήμερα στην Θεσσαλονίκη και να επισκεφτώ τα στελέχη μας τα οποία δέχθηκαν, σήμερα το πρωί, μία άνανδρη δολοφονική επίθεση.

Θέλω, καταρχάς, να ευχαριστήσω τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου για τους τραυματίες που μπόρεσαν να περιθάλψουν, αλλά και για τη φροντίδα την οποία παρέχουν στην Αφροδίτη, τη μητέρα της και στον πατέρα της. Δυστυχώς, η μητέρα της είναι σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη. Ευχόμαστε κι ελπίζουμε, όμως, ότι όλα θα πάνε καλά.

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Θα ήθελα για ακόμα μία φορά να επαναλάβω ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μία οργανωμένη κοινωνία κι αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν.

Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία και στις διωκτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτή την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη Δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες, έτσι όπως πρέπει σε μία ευνομούμενη πολιτεία», δήλωσε έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψη του στους τραυματίες μετά την τριπλή βομβιστική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.

Ο πρωθυπουργός έφτασε στο νοσοκομείο λίγο μετά τις 16:00 και ενημερώθηκε για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών ενώ ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη συνοδευόμενος από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Κυρανάκη.