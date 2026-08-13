Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, στο Μέγαρο Μαξίμου, Παρασκευή 8 Μαΐου 2026. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

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Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος αποκάλυψε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης του ζήτησε να τελέσει τον γάμο του γιου του, Κωνσταντίνου, με την Μαρία Σάκκαρη, τον Σεπτέμβριο του 2027.

Η πρόταση προέκυψε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας των δύο ανδρών, όταν ο Βαρθολομαίος κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να του ευχηθεί ταχεία ανάρρωση μετά από το ατύχημα που είχε ο πρωθυπουργός με ποδήλατο στα Χανιά.

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Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, στο Μέγαρο Μαξίμου, Παρασκευή 8 Μαΐου 2026. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Χαρακτηριστικά, ο Οικουμενικός Πατριάρχης που βρίσκεται στην Ίμβρο για τη συμπλήρωση 65 ετών από την είσοδό του στην ιερωσύνη δήλωσε: «Χθες είχα τη χαρά να μιλήσω στο τηλέφωνο με τον κύριο πρωθυπουργό να του ευχηθώ περαστικά για ένα μικρό ατύχημα που είχε με το ποδήλατό του και εκείνος είπε να ξεχωρίσω κάποια ημέρα του Σεπτεμβρίου του προσεχούς έτους για να στεφανώσω τον γιο του Κωνσταντίνο. Ίσως εάν έχω υγεία».