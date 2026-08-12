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Την πρωινή του βουτιά στο Μαράθι Χανίων απόλαυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βρέθηκε στην παραλία Σοσορίδες και απαθανατίστηκε να κολυμπά.

Ο πρωθυπουργός φαίνεται να είναι σε καλή κατάσταση, παρά το ατύχημα που είχε πριν από δύο ημέρες με το ποδήλατό του. Κατά την πτώση τραυματίστηκε στο χέρι, ενώ υπέστη επίσης μικρές εκδορές και εγκαύματα από την τριβή.

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Πηγή: flashnews.gr

Το περιστατικό, πάντως, δεν φαίνεται να επηρέασε ιδιαίτερα το πρόγραμμα των διακοπών του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παραμείνει στα Χανιά για ακόμη λίγες ημέρες, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές και οι λοιπές συνθήκες.